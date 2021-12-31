РАСКРЫЛ СЕКРЕТ ⟩ Дмитрий Нагиев ошарашил всех, поздравив в прямом эфире с 13-летием внебрачного сына

54-летнему Дмитрию Нагиеву удается то, о чем его коллеги могут только мечтать: при невероятной популярности он каким-то чудом скрывает личную жизнь. Поклонники до сих пор гадают над тем, есть ли у телеведущего возлюбленная и внебрачные дети. По информации СМИ, помимо старшего сына Кирилла у Дмитрия есть наследник Марк от Наталии Коваленко и дочь от Анны Спектор.

До недавних пор Дмитрий старался воздерживаться от комментариев о внебрачных детях. Однако в эфире финала «Голоса» на Первом канале он неожиданно поздравил сына Марка с днем рождения. «Я обещал мальчику Марку поздравить его с 13-летием. 13 лет — это уже не мальчишка. Дорогой Марк, мы тебя поздравляем с днем рождения. Я верю, что впереди тебя ждет большая, красивая и счастливая жизнь. И еще я думаю, что папа и мама тебя очень любят. Будь счастлив, дорогой», — поделился Нагиев.

Зрители не сразу поняли, о каком Марке идет речь. Еще бы, ведь Нагиев не стал называть мальчика сыном. Лишь позднее поклонники осознали, что впервые за долгие годы услышали откровения о личной жизни из уст Дмитрия.

Напомним, что официально Нагиев был женат лишь однажды. В браке с Алисой Шер он состоял с 1986 по 2010 годы. При этом о любовных похождениях Дмитрия всегда ходили легенды. Артист никогда не отрицал, что востребован у противоположного пола. По информации журналистов, именно постоянные измены стали причиной расставания Нагиева с Шер.