Сегодня в ныммеском парке Равила выступил известный эстонский музыкант

По словам старейшины района Нымме Лаури Паевеэра, концерт Даниэля Леви - один из двух новогодних концертов в Нымме.

«Уютный парк Равила, уже известный своими летними концертами и имеющий красивую подсветку, был выбран в качестве концертной площадки. Атмосфера там идеальна для акустического концерта», - сказал Паевеэр.

В программе акустического концерта будет трио, состоящее из Даниэля Леви на акустической гитаре, Лийви Калли Летте на клавишных и Джоша Вийналасса на кахоне.

Даниэль Леви - артист, который успешно экспериментировал с широким спектром жанров и достиг современного поп-звучания с вневременными звуками соула, фанка и R'n'B. Его музыка сопровождается глубоким посланием и всегда свежей и позитивной энергией, которая захватывает слушателя с первой встречи.