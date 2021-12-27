Вт, 28.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Сегодня в ныммеском парке Равила выступил известный эстонский музыкант

Даниэль Леви ФОТО: Rauno Liivand

28 декабря в 18.00 в парке Равила в Нымме состоится акустический концерт Даниэля Леви.

По словам старейшины района Нымме Лаури Паевеэра, концерт Даниэля Леви - один из двух новогодних концертов в Нымме.

«Уютный парк Равила, уже известный своими летними концертами и имеющий красивую подсветку, был выбран в качестве концертной площадки. Атмосфера там идеальна для акустического концерта», - сказал Паевеэр.

В программе акустического концерта будет трио, состоящее из Даниэля Леви на акустической гитаре, Лийви Калли Летте на клавишных и Джоша Вийналасса на кахоне.

Даниэль Леви - артист, который успешно экспериментировал с широким спектром жанров и достиг современного поп-звучания с вневременными звуками соула, фанка и R'n'B. Его музыка сопровождается глубоким посланием и всегда свежей и позитивной энергией, которая захватывает слушателя с первой встречи.

Парк Равила находится по адресу Равила, 13, куда добираться рекомендуется пешком или на общественном транспорте.

НАВЕРХ
Back