Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Вадим Лобанов. Свою карьеру он начинал в Таллинне
Причиной смерти стала продолжительная болезнь, пишет Kp.ru.
Причиной смерти стала продолжительная болезнь, пишет Kp.ru.
Ушел из жизни актер Вадим Лобанов, знакомый зрителям по сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Мастер и Маргарита», «Мажор». По предварительным данным он скончался 22 декабря. Причиной смерти стала продолжительная болезнь актера.
Вадим Владимирович родился 16 ноября 1940 года в Воронеже. После окончания Великой Отечественной войны семья переехала в Эстонию. Именно в Таллинне в 1960 году он начал свою творческую карьеру: работал диктором на телевидении и актером в «Русском драматическом театре Эстонской ССР». В 1966 году Лобанов окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина. Он работал в театрах Воронежа, Москвы, Иркутска, Омска, Ленинграда.
С 1985 года снимался в кино. В этом же году у актера обнаружили рак. Как вспоминал сам Лобанов, во время съемок он вдруг почувствовал себя плохо: «стал худеть, меня постоянно рвало». Пришлось ехать в Песочный, где находился крупнейший онкологический центр. Диагноз подтвердился. «Вторым рождением я обязан замечательному человеку, хирургу – к сожалению, его уже нет с нами — Рюрику Мельникову, отцу актрисы Насти Мельниковой. Он меня оперировал. И 3 декабря 1985 года я праздную свой второй день рождения», – говорил Вадим Владимирович.
Лобанов снимался в популярных остросюжетных сериалах («Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Агент национальной безопасности», «Спецназ по-русски»), экранизации классики («Идиот», «Мастер и Маргарита»). Он сыграл юриста в популярном шоу «Мажор». Одна из его последних работ – сериал «Последний министр», где коллегами по съемочной площадке стали Ян Цапник и Ольга Сутулова. Также он заведовал «Кафедрой театрального искусства» СПбГУ.