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Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Вадим Лобанов. Свою карьеру он начинал в Таллинне

Вадим Лобанов ФОТО: скриншот

Причиной смерти стала продолжительная болезнь, пишет Kp.ru.

Ушел из жизни актер Вадим Лобанов, знакомый зрителям по сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Мастер и Маргарита», «Мажор». По предварительным данным он скончался 22 декабря. Причиной смерти стала продолжительная болезнь актера.

Вадим Владимирович родился 16 ноября 1940 года в Воронеже. После окончания Великой Отечественной войны семья переехала в Эстонию. Именно в Таллинне в 1960 году он начал свою творческую карьеру: работал диктором на телевидении и актером в «Русском драматическом театре Эстонской ССР». В 1966 году Лобанов окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина. Он работал в театрах Воронежа, Москвы, Иркутска, Омска, Ленинграда.

С 1985 года снимался в кино. В этом же году у актера обнаружили рак. Как вспоминал сам Лобанов, во время съемок он вдруг почувствовал себя плохо: «стал худеть, меня постоянно рвало». Пришлось ехать в Песочный, где находился крупнейший онкологический центр. Диагноз подтвердился. «Вторым рождением я обязан замечательному человеку, хирургу – к сожалению, его уже нет с нами — Рюрику Мельникову, отцу актрисы Насти Мельниковой. Он меня оперировал. И 3 декабря 1985 года я праздную свой второй день рождения», – говорил Вадим Владимирович.

Лобанов снимался в популярных остросюжетных сериалах («Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Агент национальной безопасности», «Спецназ по-русски»), экранизации классики («Идиот», «Мастер и Маргарита»). Он сыграл юриста в популярном шоу «Мажор». Одна из его последних работ – сериал «Последний министр», где коллегами по съемочной площадке стали Ян Цапник и Ольга Сутулова. Также он заведовал «Кафедрой театрального искусства» СПбГУ.

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