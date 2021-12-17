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Рецепт ⟩ Как сделать волшебно хрустящий картофель в духовке? Гениальный лайфхак

ФОТО: Privātais arhīvs

При использовании этого лайфхака картофель без особых усилий получается действительно невероятно вкусным и безумно хрустящим. «Я уверена, что любой, кто попробует этот волшебно хрустящий картофель, включит его в свое рождественское меню», - говорит автор рецепта Рита Осовска. Попробуй и ты этот гениально простой рецепт и сохрани его в своей записной книжке для праздничного или семейного ужина за просмотром фильма «Один дома».

Необходимые ингредиенты:

  • картофель (его можно очистить от кожуры или протереть жесткой губкой);
  • 1 ч.л. соды (именно этот ингредиент придает ломтику картофеля рыхлость, которая позже превращается в хрустящую корочку);
  • 1 ч.л. соли;
  • масло;
  • специи или травы.

Ход работы:

  1. Картофель нарезать дольками, положить в кастрюлю с холодной водой, добавить соль и соду. Подождать, пока не появятся пузырьки, и варить пять минут. Затем слить воду и просушить картофель в кастрюле на огне, пишет RUS TVNET.
  2. Посолить картофель по вкусу и добавить дольки чеснока, тимьян, розмарин или любые другие специи или травы. Все тщательно и аккуратно перемешать.
  3. Духовку разогреть до 220 градусов.
  4. Выложить картофель на противень и запекать 40 минут, перемешав его через 20 минут. Рита рекомендует класть картофель на противень, не застеленный пергаментной бумагой.
  5. Подавать можно со всем, что душе угодно!

Приятного аппетита!

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