Рецепт ⟩ Как сделать волшебно хрустящий картофель в духовке? Гениальный лайфхак

При использовании этого лайфхака картофель без особых усилий получается действительно невероятно вкусным и безумно хрустящим. «Я уверена, что любой, кто попробует этот волшебно хрустящий картофель, включит его в свое рождественское меню», - говорит автор рецепта Рита Осовска. Попробуй и ты этот гениально простой рецепт и сохрани его в своей записной книжке для праздничного или семейного ужина за просмотром фильма «Один дома».