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ФОТО ⟩ Звезды на премии «Золотой граммофон»: Лорак в перьях, Гагарина в шляпе и МакSим в «интересном положении»

ФОТО: Instagram/ коллаж RUS TVNET

10 декабря в Москве прошла XXVI церемония вручения российской национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон». Обладателями наград стали артисты, чьи песни продержали в хит-параде «Русского радио» более 20 недель. Об этом пишет РИА Новости. 

Лауреатами стали более 20 артистов: Сергей Лазарев, Николай Басков, Валерий Меладзе, Дима Билан, Диана Арбенина, Полина Гагарина, DABRO, Александр Панайотов, Ани Лорак, Filatov & Karas, Артем Качер и Ирина Дубцова, Zivert, Мэри Краймбрери, Emin, Денис Клявер, Дмитрий Маликов, Иракли и Маша Вебер, Юлия Савичева, Ваня Дмитриенко, Слава, Ханна, Artik & Asti МакSим.

Специальный приз "Легенда поколений" был вручен Юрию Антонову. Приз за вклад в развитие отечественной музыки достался Кристине Орбакайте.

На премии выступила группа "Земляне", к которым присоединились основатели коллектива Владимир Киселев и Игорь Романов. Вместе на сцене они собрались впервые за несколько десятилетий.

Ведущими церемонии стали Иван Ургант и Гарик Мартиросян.

Видео: Полина Гагарина - "На расстоянии"

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