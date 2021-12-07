Российский фильм официально вошел в список претендентов на «Оскар»

В категории «Лучший иностранный художественный фильм» конкуренцию российской картине составят «Плохие дороги» украинского режиссера Натальи Ворожбит, «Две тысячи песен Фариды» (Елкин Туйчиев, Узбекистан), «Шамбала» режиссера Артыкпая Суюндукова из Киргизии и казахстанский фильм режиссера Адильхана Ержанова «Желтая кошка». Всего для участия в конкурсе заявки были поданы из 93 стран. Новичком в этой категории стала Сомали, которая впервые заявила свою картину.

Согласно правилам «Оскара», побороться за приз в номинации «Лучший иностранный художественный фильм» могут картины длительностью более 40 минут. Они должны быть произведены за пределами США и иметь свыше 50 процентов диалогов не на английском языке, передает Lenta.ru.

Ранее кинокритики заявили, что «фильм окажет воздействие на любого, кто решит его посмотреть». В ноябре он получил награду Европейской киноакадемии.