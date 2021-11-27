ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, какие в этом году цены на рождественском рынке в Старом городе!

Церемония началась с торжественной речи старейшины района Кесклинн Моники Хауканымм, которая в конце попросила выйти к микрофону самого смелого ребенка, чтобы поручить ему очень ответственное задание – отсчитать от десяти до одного. «...Четыре, три, два, один!» – произнесла храбрая девочка. И вот, главная ель страны зажглась!

Мы прошлись по праздничному рынку, пообщались с гостями города и его жителями, узнали у рождественских торговцев, что сегодня покупали люди и посмотрели, что сколько стоит.

«Мы начали устанавливать свою будку еще вчера в шесть часов вечера, а закончили к четырем утра. Пару часов поспали и снова пришли сюда, – говорит торговец Индрек Саррап, который работал на рождественском рынке и в прошлом году. «Меньше масок и больше радости, чтоб наша жизнь стала лучше и все, что в последнее время происходило, закончилось», – пожелал всем мужчина.

Напитки

Горячее вино давно стало неотъемлемым рождественским атрибутом. Практически во всех домиках напитки стоят одинаково: глинтвейн – 4 евро, безалкогольный глинтвейн или же имбирно-яблочный напиток – 2,50 евро, горячий шоколад – 2 евро. У некоторых продавцов горячее вино чуть дороже – глинтвейн Vana Tallinn по 4,50 евро за стаканчик. По сравнению с 2020 годом цены на напитки поднялись примерно на 0,50 евро.

В этом году напитки стали немного дороже ФОТО: Remo Tõnismäe

Ради интереса мы узнали, сколько стоит глинтвейн в расположенных на Ратушной площади кафе и ресторанах: Old Estonia – 6,50 евро, Rae restoran terrass – 6,90 евро, ресторан Kaerajaan предлагает облепиховый глинтвейн за 4,90 евро.

Еда

Рождественские ярмарки конечно же не обходятся без мясной продукции. Традиционные для Эстонии блюда – кровяные колбаски и тушеную капусту – на рынке предлагают многие торговцы. Кроме этого вы найдете здесь вкуснейшую лосиную колбасу, пряники с имбирем, вафли, блины, копченого лосося и даже жареные пельмени.

Колбаска с капустой или картошкой на рождественском рынке стоит от 8 до 10 евро, копченый лосось – 10 евро.

Еда на рождественском рынке далеко не дешевая ФОТО: Remo Tõnismäe

Ручная работа

Как и в предыдущие годы, большой популярностью пользуются эстонские шерстяные изделия ручной работы. По словам продавцов, сегодня, как впрочем и раньше, самыми ходовыми товарами были шерстяные варежки, носки и шапки.

Варежки и носки особенно популярны ФОТО: Remo Tõnismäe

Торговцы сувенирных лавок на нехватку клиентов тоже не жалуются. Среди покупателей пользуются спросом тарелки, кружки, подсвечники, керамические домики и фигурки. На рынке найдутся также украшения из серебра, диски с рождественской музыкой и песнями наших эстонских исполнителей, а также книги.

Сувениры пользуются популярностью у туристов ФОТО: Remo Tõnismäe

Для маленьких гостей

Кроме этого, есть на рождественском рынке и карусель для его маленьких посетителей. Здесь, кстати, побывал сегодня и известный эстонский предприниматель Март Хабер вместе со своими дочерьми. Письмо со своими пожеланиями детишки могут оставить в почтовом ящике, который находится в домике Деда Мороза.

Есть развлечение и для маленьких гостей рынка ФОТО: Remo Tõnismäe

Туризм жив

Среди покупателей есть как местные жители, так и туристы. Последних, кстати, в Старом городе сегодня было довольно много – нам повстречались гости из Испании, России, Англии.

Марта, Энрике, Федерико, Аурора и Найя приехали к нам из теплой Испании впервые, но уже в полном восторге: «Здесь чудесно! Рождественский рынок прекрасен, сейчас ждем свой горячий шоколад. Мы приехали только сегодня, но виды здесь восхитительные! Конечно немного холодновато, но это потому что мы из Испании», – поделились впечатлениями молодые люди

Марта, Энрике, Федерико, Аурора и Найя ФОТО: Kuvatõmmis

Вход на рынок абсолютно свободный – здесь никто не попросит вас предъявить сертификат с QR-кодом. Поскольку все находится на свежем воздухе, то и людей в масках было очень мало.

В этом году рождественский рынок будет открыт до 2 января.