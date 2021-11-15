Гороскоп на 15 ноября: не участвуйте в массовых мероприятиях

Дева

Придерживаясь основных целей и планов, вы не собьетесь с курса. Интуиция, наравне с опытом, поможет вам сориентироваться в текущих проблемах - например, разобраться с деловой документацией, или правильно сформулировать свою мысль, составляя отчет, расписание, указание. Группа единомышленников поддержит вас безоговорочно. Благодаря этому вы добавите к личным возможностям еще и другие, более неожиданные и остроумные, решения. Избегайте новых инициатив, а также не слишком упрямо настаивайте на личных заветных амбициях, творческих идеях, чтобы гармонично вписаться в коллектив.

Весы

Утро - наилучшее время для общения с теми, кто понимает вас, для налаживания, восстановления, укрепления мирных контактов. Используйте первую половину дня, если работаете в сферах, связанных с литературной, обучающей, просветительской, развлекательной, религиозной деятельностью. Тайные дела и связи также обещают пойти успешно (например, поиск скрытой от вас ранее информации). Мягкое, общительное, смешливое настроение сохранится вплоть до ночи, если вы не поддадитесь постороннему негативному влиянию, не припомните напоследок какой-либо неприятный момент (встречу, слово, мнение).

Скорпион

Избегайте новых решительных действий. Срочно помиритесь с близкими и восстановите с ними дружеские отношения, если поссорились. Вы также можете разыскать недостающую информацию (или документ, книгу, письмо), получить известие от пропавшего при загадочных обстоятельствах человека, обнаружить на неожиданном месте потерянную вещь. Столкнувшись с такой ситуацией, вы и сами не будете знать, плакать вам или смеяться. Относительно партнерства, совместной деятельности вы сможете принять верное, взвешенное решение. Но от конкретных суждений, связанных с домашней обстановкой, лучше воздержаться.

Стрелец

Утро подходит для примирения с оппонентами. От интуитивного взаимного понимания с деловыми партнерами вы также получите удовлетворение. Совместная поездка, непринужденное общение, шутливый тон будут кстати, если не выходить за рамки приличий. Супруги, находясь в размолвке, могут вновь потянуться друг к другу. Не бойтесь такого способа наладить отношения (пусть даже он основан на том, что вы впали в те же самые иллюзии относительно себя или близкого человека). Жертвенность и уступчивость будут обязательными элементами любой договоренности. Важно лишь знать, ради чего вы их принесете.

Козерог

Работа с текстом или цифрами, связанная с выяснением и исправлением мелочей, в первой половине дня принесет вам чувство большого удовлетворения. Вы сами удивитесь, как легко нашли то, чего никак не получалось обнаружить накануне. Но одновременно следите за тем, чтобы ваш труд был тщательно выверен и его результаты не пришлось переделывать. Последствия своей или чужой небрежности вы сможете увидеть уже вечером, и это обстоятельство способно вселить в вас новое беспокойство, или даже страх за будущее. С той же придирчивостью вам стоит отнестись к любым врачебным рекомендациям.

Водолей

Даже если встреча с любимыми людьми, интересными собеседникам сорвалась, днем можно все исправить. Не успев подтвердить свою любовь и заботу делом, личным присутствием, вы сможете выразить то, что думаете, в письме или телефонном разговоре. Разорванная связь будет восстановлена. Прерванная посторонними помехами творческая мысль вновь потечет плавно и свободно, в полном соответствии с вашими прихотливыми настроениями и забавной игрой воображения. Ближе к вечеру постороннее влияние может сделать вашу речь более язвительной, а мысли развернет в более критичном направлении.

Рыбы