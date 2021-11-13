Гороскоп на 13 ноября для всех знаков Зодиака

Дева

В поездке вас ожидает напряжение сил, либо финансовая неприятность. Это следствие запутанной ситуации, в которую вы поставлены, или же результат вашей рассеянности, неуверенности. В деловых вопросах, а также в поисках нужных сведений не стремитесь к системности, всестороннему охвату проблемы. Направьте свою энергию на выяснение спорного момента, отстаивание собственной точки зрения. Придется приложить усилия, чтобы найти путь, источник информации, внести изменение в текст, документ. Смириться с потерей, ссорой, недостачей вам будет нелегко, но будьте готовы сделать это.

Весы

Денежные или имущественные осложнения помешают вам полностью отдаться семейным радостям, домашним удовольствиям. Участвуя в совместном деле, разбираясь с собственными долгами или заработками, вы будете вынуждены считаться с поведением партнера (с его инициативой, нуждами или решительной неприкрытой агрессией). Не жалейте душевных сил и времени на выяснение спорного вопроса, важного для обоих. Оставшись неразрешенным, он будет периодически давать о себе знать в будущем. Преодолевая сомнения и страхи, выясните размер своей задолженности или причину претензий в свой адрес.

Скорпион

В отношениях партнером, оппонентом, супругом вам следует решиться на последнее активное действие, довести диалог до логического финала. Не позволяйте своей энергии застаиваться, вложите ее в практическое доказательство, поступок, в активную помощь. В супружеских или любовных контактах это может быть завершающая интимная, чувственная нота, расставляющая все точки и акценты, служащая убедительным выражением вашей привязанности. В противном случае вы рискуете стать жертвой собственной агрессии, ложных представлений о настоящем и будущем, и испортите настроение близким.

Стрелец

Поведение недругов (и даже союзников) может запутать, озадачить вас, оставить в состоянии полного недоумения. Вам не удастся бороться с собственными сомнениями в одиночку. Поиски информации дадут неоднозначный результат или не дадут никакого. Часть ваших внутренних колебаний переплавится в действие, в решительный тайный поступок. Лучше всего, если это будет необычное, творческое проявление, или искренняя забота о детях, о дорогих вам людях. Пытаясь перехитрить весь мир лишь в собственных интересах, выгородить или спасти свою персону, вы можете пережить сильное разочарование.

Козерог

Вы склонны обращать внимание не на свою очевидную удачу (творческую или любовную), а на то, что мешает ей. Родители-Козероги будут вынуждены активно защищать интересы детей. Не пытайтесь внести идеальную четкость в вопросы, которые мучают ваш ум. Временно смиритесь с путаницей в документах, которые регламентируют ваши доходы и расходы, будущее, а также возможные риски, форс-мажоры. Сосредоточьтесь на том, что требует от вас действия - например, на отстаивании своих интересов в партнерстве. Это особенно актуально при угрозе разрыва брачных отношений либо делового договора.

Водолей

Практический домашний вопрос или семейная необходимость вынудят вас отказаться от колебаний и бездействия и совершить решительный поступок. Если у вас нет своего мнения вообще, вам придется сделать это под настойчивым влиянием кого-то из членов семьи. Поведение работодателя (или родителя, супруга) может быть очень неуравновешенным. Постарайтесь проявить терпение и не раздражаться в ответ. Жертвой вашего плохого настроения в итоге могут оказаться близкие, живущие с вами под одной крышей. Другие возможные результаты - нервозность, ухудшение самочувствия или неудача в делах.

Рыбы