Филипп Киркоров после развода с Пугачевой остался без денег и еды
В мае 2005 году распался брак между Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым. Разошлась пара, которую многие считали самой яркой в отечественном шоу-бизнесе, пишет Экспресс газета.
В мае 2005 году распался брак между Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым. Разошлась пара, которую многие считали самой яркой в отечественном шоу-бизнесе, пишет Экспресс газета.
Исполнитель суперхита «Зайка мая» не скрывает, что решение о расставании после 11 лет совместной жизни приняла Алла Борисовна. В недавнем интервью журналу ОК! Филипп Бедросович вспомнил о тех печальных событиях, признавшись, что сильно переживал и страдал. Кроме того, как оказалось, после ухода Примадонны ее бывший супруг остался без денег и еды.
— рассказал Киркоров.
Отечественный поп-король пришел в себя только после телефонного звонка одной из его знакомых. Узнав о состоянии Филиппа Бедросовича, подруга предложила ему провести корпоративное мероприятие, посулив хороший гонорар. Киркоров без раздумий согласился, ведь общение в публикой и появление на сцене всегда выводит его из депрессии. Кроме того, разумеется, ему были нужны деньги. Артист до сих пор благодарит свою знакомую, которая, возможно, спасла его жизнь.
— заключил артист.
Напомним, что Киркоров до сих пор называет Аллу Пугачеву главной любовью своей жизни. По слухам, какое-то время назад между бывшими супругами пробежала черная кошка, и они полностью прекратили общение. Тем не менее, артист по-прежнему хранит в памяти радостные моменты, которые ему довелось пережить с Примадонной.