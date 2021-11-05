Филипп Киркоров после развода с Пугачевой остался без денег и еды

Исполнитель суперхита «Зайка мая» не скрывает, что решение о расставании после 11 лет совместной жизни приняла Алла Борисовна. В недавнем интервью журналу ОК! Филипп Бедросович вспомнил о тех печальных событиях, признавшись, что сильно переживал и страдал. Кроме того, как оказалось, после ухода Примадонны ее бывший супруг остался без денег и еды.

Казалось, что жизнь остановилась, все закончилось. Я сидел дома в новогоднюю ночь один, было ощущение полной пустоты, помню это очень хорошо. Для меня это был стресс и кошмар. В голову лезли самые дурные мысли. В сейфе ноль, даже в холодильнике мышь повесилась,

— рассказал Киркоров.

Отечественный поп-король пришел в себя только после телефонного звонка одной из его знакомых. Узнав о состоянии Филиппа Бедросовича, подруга предложила ему провести корпоративное мероприятие, посулив хороший гонорар. Киркоров без раздумий согласился, ведь общение в публикой и появление на сцене всегда выводит его из депрессии. Кроме того, разумеется, ему были нужны деньги. Артист до сих пор благодарит свою знакомую, которая, возможно, спасла его жизнь.

Если бы не она, не знаю, что бы случилось в ту ночь,

— заключил артист.