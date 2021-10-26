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ВИДЕО ⟩ А вы знали, что такая жуть есть в Таллинне?!

До Хэллоуина, который наступит 31 октября, осталось совсем немного. Репортер портала Limon.ee направилась в один из столичных карнавальных магазинов, чтобы выяснить, как наш народ готовится к празднованию Дня всех святых. Оказалось, чтобы потрясти друзей и окружающих своим костюмом, много денег тратить не нужно! Уважьте духов умерших, а они помогут преодолеть сложные времена. 

Мы поговорили со Светланой Мейер, владелицей магазина праздничных товаров Karneva24 и фирмы Peopallid.ee

Светлана Мейер в шикарном образе для Хеллоуина.  ФОТО: Sander Ilvest

— Какие костюмы пользуются спросом из года в год? 

- Если говорить о детишках, то самые популярные - это комбинезоны в виде скелетов. Есть модели, которые также светятся в темноте. Детям очень нравятся. У мужчин наиболее популярен костюм вампира. А вот женщины больше всего любят перевоплощаться в ведьм и дьяволиц.

В ассортименте есть не только огромной выбор всевозможных костюмов: страшных, смешных, милых или сексуальных, но и глаза разбегаются от количества масок и различной атрибутики для Хеллоуина!  ФОТО: Sander Ilvest

Несмотря на то что тематикой Хеллоуина является дань уважения к загробному миру, многие также отмечают этот праздник, воспринимая его как возможность нарядиться в эффектный костюм.

— В каких персонажей из поп-культуры любят переодеваться? Расскажите о трендах. 

- Если говорить о прошлых годах, то это различные персонажи комиксов, как например Джокер и Харли Квин. И в этом году они в фаворе. Мужчины и дети любят костюмы супергероев.

Очевидно, что в этом году многие вдохновятся при выборе образов кинохитом «Игра в Кальмара», или, например, фильмом про Круэллу де Виль 2021 года.

Светящаяся тыква украсит дом в осенние месяцы. ФОТО: Sander Ilvest

— А если говорить о персонажах из фильмов ужасов? 

- Самый популярный - это Крик.

— Поговорим о материальной составляющей. Какая сумма понадобится для образа на Хеллоуин?

- Детский костюм обойдется примерно в 20 евро. Если добавить аксессуар, то 25-30 евро. Для взрослых ассортимент очень большой: можно одеться на 20-30 евро, но в среднем костюм обойдется около 40 евро. На эту сумму можно приобрести костюм, аксессуар и материалы для грима. Особым спросом пользуется кровь! Многие приобретают цветные линзы за 20 евро.

"Есть линзы змеиные, кошачьи, любого цвета и размера", - говорит Светлана. Линзы без диоптрий.  ФОТО: Sander Ilvest

Помимо костюмов, в магазине огромный выбор различных декораций для создания жутковатой атмосферы в вашем доме. Ведь Хеллоуин - это чертовски весело, пусть даже у праздника мрачноватая тематика. 

Магазин Karneval24 находится по адресу Рави 2.

Смотрите видеорепортаж! Счастливого Хеллоуина! 

Karneval24 ФОТО: Sander Ilvest
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