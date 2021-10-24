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Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября для всех знаков Зодиака: кто рискует попасть в ДПТ, а кто утонет в интригах

Знак Зодиака Скорпион. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Неделя обещает быть насыщенной и продуктивной. Если не принимать во внимание выходные, она могла бы оказаться вообще великолепной, но последние ее дни основательно подпортят картину.

Мы станем напряженными, конфликтными и агрессивными, что неизбежно повлечет за собой ссоры и другие неприятности. Чтобы сгладить ситуацию, нужно контролировать свое поведение, быть как можно тише и спокойнее. А самыми удачными днями для любых дел будут четверг и пятница – ловите удачу за хвост и извлеките из этого максимум пользы и удовольствия.

Что лучше делать каждому знаку Зодиака, рассказала Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Скорпионы 

У Скорпионов всегда полно завистников и недоброжелателей, и сейчас они в покое вас не оставят. Впрочем, им же хуже. Вы все равно утрете нос любому и добьетесь своего. Но остерегайтесь соперников, вам может от них крепко достаться. Если вы искали спонсора, мецената или покровителя – сейчас самое время. Очень велика вероятность, что вы найдете того, кто поможет вам в финансовых вопросах

Овны 

Овны шумные, эмоциональные, импульсивные и острые на язык. И эти ваши качества вам точно не на руку, особенно последнее. Вы что-то сгоряча брякнете или удачно съязвите – и проблем не оберетесь. Держите язык за зубами, и никто не пострадает – ни чувства окружающих, ни то, над чем вы работаете, ни лично вы.

Тельцы 

Неделя пройдет у Тельцов на удивление спокойно. Больших взлетов не ожидается, фатальных падений, соответственно, тоже. Если кто-то начнет совать вам палки в колеса, не скандальте, не неситесь напролом, – отойдите в сторону, подождите, пока все утихнет, а потом делайте свое дело без шума и пыли.

Близнецы 

Близнецы будут успешны во всем, за что возьмутся. В любви, в работе, в деньгах – все вам по плечу. Единственное, что может вам помешать – чужие козни, сплетни и интриги. Не теряйте бдительности – коварство окружающих людей порой не знает границ.

Раки 

Скандалы, интриги, расследования – это сейчас точно не ваше. Обходите их по большо-о-о-ой дуге, поскольку как только ввяжетесь в нечто подобное, именно вам и достанется больше всех. Как говорится, занимайтесь любовью, а не войной. Личная жизнь и решение рабочих вопросов обязательно преподнесут вам что-то хорошее.

Львы

Львы сейчас просто неотразимы. Проявите инициативу, действуйте смело, уверенно, размашисто, включите ораторские навыки на полную мощность. И добьетесь чего угодно. Но не перегните палку – продавливать свою точку зрения силой, стучать кулаком по трибуне и показывать, кто тут главный, точно не стоит. Получите отпор, и таким способом, который вам не понравится.

Девы 

Девы на этой неделе удачливы в деловой сфере. Главное условие успешности – не быть скучными. Проявите творческий подход к делам, ищите нетривиальные решения. Это позволит вам сделать долгосрочные «вложения», дивиденды от которых очень порадуют вас в будущем.

Весы 

Весы, соберитесь. Эта неделя чревата для вас травмами, возможно попадание в ДТП. Всему виной ваша собственная невнимательность, а потому не считайте ворон. В остальном вы просто короли. Все, что вы задумали сделать, получится воплотить в жизнь. И это замечательно.

Стрельцы

Неделя хороша и для работы, и для любви, и для финансов. При этом Стрельцам стоит опасаться обмана – мошенники не дремлют, и сейчас в качестве жертв они видят почему-то именно вас. Кроме того, неделя даст понять, что у любых поступков есть последствия – хорошие и плохие. Готовьтесь платить по счетам.

Козероги

Никуда не торопитесь, дорогие Козероги. Поспешишь – людей насмешишь. А еще получишь результаты, прямо противоположные тем, которые задумывались. Поэтому действуйте осторожно, тактично, не лезьте на рожон, импровизируйте, не будьте банальными. И тогда успех не заставит себя ждать.

Водолеи 

Водолеям, чтобы быть успешными, важно не зазнаваться. Чувство собственного величия и превосходства до добра вас не доведет. Сумеете соблюсти это условие – судьба щедро наградит вас своими дарами, вы будете удачливы во всем. К тому же она может преподнести увлекательное путешествие, которое изменит вашу жизнь к лучшему.

Рыбы

Любовь – не та сфера, в которой Рыбам на этой неделе повезет. Но если вам совсем неймется, проявите оригинальность… и не позволяйте чувствам взять верх, не отключайте разум. А еще лучше все-таки заняться работой, может, заоблачных успехов вы и не достигнете, но неплохих добьетесь точно.

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