ЭКСПЕРИМЕНТ Девичий шик: портал Limon.ee попробовал украсить пасхальные яйца кружевом и сетчатыми колготками

Репортеры портала Limon.ee решили попробовать сделать необычный узор на пасхальных яйцах с помощью вещей, которые наверняка найдутся в шкафу любой женщины.

Для эксперимента нам потребовалось: яйца;

краска для яиц (в этот раз мы выбрали пастельные тона);

вода;

уксус;

колготки, носки-следочки и маскарадная маска;

нитки или резинки для фиксации.

Яйца в растворе воды, краски и уксуса. Фото: Konstantin Sednev

В инструкции к краске сказано, что яйца должны быть теплыми, у нас же они были уже сваренными и охлажденными, из-за чего, вероятно, краска сработала не совсем так, как должна была.

Итак, готовим краску по инструкции. Оборачиваем яйца в старые колготки, вы можете также использовать тюль или любое другое кружево, завалявшееся дома. Подойдут и старые скатерти, возможно, даже кружевные трусы. Если необходимо, закрепляем конструкцию нитками или резинками.

Опускаем яйца в воду и ждем указанное в инструкции время. Справедливости ради отметим, что в буклете было сказано держать яйца в растворе 2-4 минуты, мы держали чуть дольше, чтобы краска стала ярче.

Достав яйца из раствора и сняв с них «декор», необходимый для создания узора, мы увидели, что он не везде отпечатался. Возможно, причина в том, что в некоторых местах кружево прилегало недостаточно плотно.

Как вам результат нашего эксперимента? Нам нравится! Желаем вам ярких экспериментов и приятного аппетита! Фото: Konstantin Sednev