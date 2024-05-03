Уже в это воскресенье, 5 мая, весь православный мир будет праздновать Пасху. Многие люди в этот день красят яйца, а потом и бьются ими. Мы привыкли, что наши бабушки красили куриные яйца луковой шелухой или чаем каркаде. Но иногда хочется поэкспериментировать и попробовать сделать что-то необычное. Смотрите веселый эксперимент, который провели сотрудницы портала Limon.ee!
ЭКСПЕРИМЕНТ ⟩ Девичий шик: портал Limon.ee попробовал украсить пасхальные яйца кружевом и сетчатыми колготками
Репортеры портала Limon.ee решили попробовать сделать необычный узор на пасхальных яйцах с помощью вещей, которые наверняка найдутся в шкафу любой женщины.
Для эксперимента нам потребовалось:
- яйца;
- краска для яиц (в этот раз мы выбрали пастельные тона);
- вода;
- уксус;
- колготки, носки-следочки и маскарадная маска;
- нитки или резинки для фиксации.
В инструкции к краске сказано, что яйца должны быть теплыми, у нас же они были уже сваренными и охлажденными, из-за чего, вероятно, краска сработала не совсем так, как должна была.
Итак, готовим краску по инструкции. Оборачиваем яйца в старые колготки, вы можете также использовать тюль или любое другое кружево, завалявшееся дома. Подойдут и старые скатерти, возможно, даже кружевные трусы. Если необходимо, закрепляем конструкцию нитками или резинками.
Опускаем яйца в воду и ждем указанное в инструкции время. Справедливости ради отметим, что в буклете было сказано держать яйца в растворе 2-4 минуты, мы держали чуть дольше, чтобы краска стала ярче.
Достав яйца из раствора и сняв с них «декор», необходимый для создания узора, мы увидели, что он не везде отпечатался. Возможно, причина в том, что в некоторых местах кружево прилегало недостаточно плотно.