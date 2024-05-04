ПАСХА Что можно и нельзя делать 5 мая

Известно, что у Пасхи нет постоянной даты. Ее отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. В 2024 году Пасху празднуют 5 мая после Великого поста, который длится 48 дней и после Страстной недели, каждый день которой имеет особенное значение и свои обряды и традиции.

Во время строгого и продолжительного поста христианам запрещено употреблять в пищу яйца, мясные и молочные продукты. А также верующие должны воздерживаться от увеселительных мероприятий, не обижать близких, ни сквернословить, ни употреблять алкоголь и не курить.

Пасха отмечается в воскресение, потому что, согласно Библии, Христос был распят, пожертвовав собой ради искупления людских грехов. Его тайные ученики, Иосиф Аримафейский и Никодим, отнесли его тело учителя в пещерную гробницу и завалили вход в нее тяжелым камнем. А потом ушли, потому что начиналась суббота - иудейский праздник.

На следующий день, в воскресенье, к пещере пришли женщины и увидели, что камень отодвинут, а Иисуса в пещере нет. Им явился ангел, который возвестил благую весть о том, что Христос воскрес. Так что на Пасху принято приветствовать друг друга словами «Христос воскрес!» и «Воистину Воскрес».

Главными символами Пасхи являются Благодатный огонь, который сходит в Иерусалиме каждый года, а также раскрашенные яйца и куличи.

Пасха 2024: что можно делать