Пасха или Светлое Христово Воскресение, пожалуй, самый важный и радостный праздник у православных христиан. Пасха напоминает верующим о духовном возрождении и обновлении своей жизни. И со временем с Пасхой связывают множество обрядов и примет, часть из которых была позаимствована из язычества. Фокус расскажет, как отметить Пасху, а также, что можно и нельзя делать в этот особенный день.
ПАСХА ⟩ Что можно и нельзя делать 5 мая
Известно, что у Пасхи нет постоянной даты. Ее отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. В 2024 году Пасху празднуют 5 мая после Великого поста, который длится 48 дней и после Страстной недели, каждый день которой имеет особенное значение и свои обряды и традиции.
Во время строгого и продолжительного поста христианам запрещено употреблять в пищу яйца, мясные и молочные продукты. А также верующие должны воздерживаться от увеселительных мероприятий, не обижать близких, ни сквернословить, ни употреблять алкоголь и не курить.
Пасха отмечается в воскресение, потому что, согласно Библии, Христос был распят, пожертвовав собой ради искупления людских грехов. Его тайные ученики, Иосиф Аримафейский и Никодим, отнесли его тело учителя в пещерную гробницу и завалили вход в нее тяжелым камнем. А потом ушли, потому что начиналась суббота - иудейский праздник.
На следующий день, в воскресенье, к пещере пришли женщины и увидели, что камень отодвинут, а Иисуса в пещере нет. Им явился ангел, который возвестил благую весть о том, что Христос воскрес. Так что на Пасху принято приветствовать друг друга словами «Христос воскрес!» и «Воистину Воскрес».
Главными символами Пасхи являются Благодатный огонь, который сходит в Иерусалиме каждый года, а также раскрашенные яйца и куличи.
Пасха 2024: что можно делать
На праздник, которому все готовились целую Страстную неделю, принято посещать храм. Можно отправиться в церковь еще вечером в Великую субботу, чтобы отстоять всю службу. Или отправиться святить пасхальную корзинку уже утром, перед первой пасхальной трапезой, чтобы разговеться.
Можно и нужно помогать тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Также в этот день принято давать милостыню.
После праздничной службы верующие садятся за пасхальные столы, которые должны быть накрыты светлыми скатертями. И начинают трапезу с того, что съедают по кусочку освященного яйца и пасхи.
Чего нельзя делать на Пасху
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Исключения делают только для тех, кому приходится работать в силу профессиональных обязанностей.
- Нельзя заниматься уборкой, стиркой, глажкой и трудиться на огороде.
- Нельзя ругаться, сквернословить и скандалить.
- Нельзя выбрасывать остатки пищи. В старину все, что не съедали за праздничным столом, отдавали домашним животным или птицам. Остатки куличей и яиц тем более выбрасывать нельзя. Так что просто сделайте сухарики и салаты.
- Скорлупки от освященных яиц тоже выбрасывать нельзя. Их обычно закапывают, сжигают, или бросают в проточную воду: реку, или ручей.
- На Пасху не принято отказывать в милостыне. Считается, что это неприемлемо в светлый праздник и ведет к неудачам и даже болезням.
- В Пасху не принято посещать кладбища и поминать умерших. Это делают уже после праздника в течении двух недель.
Что можно есть на Пасху
Так как Великий пост закончился, то можно употреблять в пищу и мясные и рыбные блюда. Но делать это нужно осторожно, особенно если до этого вы соблюдали пост. Также принято подавать кагор, красное вино, которые также называют «церковным вином».
Пасха 2024: народные приметы
Приметы, связанные с Пасхой, стали возникать сразу же после того, как этот праздник стали отмечать массово. И часть из них явно пришли в нашу жизнь из языческого прошлого. Они связаны с погодой, чтобы было очень актуально в старину, когда жизнь людей зависела от посевов.
- Если в Светлый праздник идет дождь - значит, ненастье продлится до конца весны.
- Мороз и снег на Пасху предвещает теплое и длинное лето.
- Если в первый вторник после Пасхи будет ясная погода, то лето будет дождливым.
- Нельзя выбрасывать мусор в праздничный день, иначе весь достаток «уйдет» из дома.
- Незамужняя девушка, обнаружившая в своей тарелке букашку во время праздничного застолья, в будущем году получит предложение руки и сердца.
- Кукование кукушки также гарантирует счастливое замужество.
- Умывание водой из колодца или ручья также важно, считается, что это принесет здоровье.
- Если загадать желание, съев освященное яблоко, то оно исполнится.