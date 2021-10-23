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ТЕБЕ ПОВЕЗЛО? ⟩ Скорая приехала в итальянский отель, где ведущей была Собчак и гулял весь российский бомонд
Разница в возрасте новобрачных - 36 лет. Жениху стало плохо?

Скорая помощь в Италии. Фото иллюстративное. ФОТО: Matteo Corner/EPA

Скорая приехала в итальянский отель, где гуляли на свадьбе Собчак и Галкин. Почти весь российский бомонд минувшей ночью с размахом отмечал свадьбу 60-летнего экс-сенатора Андрея Вавилова и 24-летней конкуристки Софи-Антуанетты Дилуа.

Врачи скорой помощи приехали в итальянский отель Grand Hotel Tremezzo, где минувшей ночью праздновал свадьбу 60-летний экс-сенатор Андрей Вавилов и 24-летняя конкуристка Софи-Антуанетта Дилуа. На озеро Комо в честь бракосочетания съехался весь российский бомонд. В частности, Ксения Собчак, Максим Галкин и Любовь Успенская.

По информации 5-tv.ru, сначала к гостинице, где остановилась часть гостей из России, прибыла первая помощь. В Италии сначала на вызов приезжают именно ее специалисты — они проводят осмотр, после чего-либо помогают сами, либо вызывают скорую для госпитализации.

После кареты первой помощи к Grand Hotel Tremezzo приехала «неотложка». Пока неизвестно, кому именно из постояльцев элитного отеля потребовалось госпитализация, пишет 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры со свадьбы Андрея Вавилова и Софи-Антуанетты Дилуа. На них запечатлено, как невеста станцевала на стуле. Кроме того, можно рассмотреть колье-змею за 16 миллионов рублей на Ксении Собчак. Она, кстати, стала ведущей торжества и обратилась к жениху со словами: «Тебе повезло».

Подробности о свадьбе в Италии и гостях

Праздник вообще оказался дорогим. Среди гостей были замечены Максим Галкин, Любовь Успенская, известные российские блогеры Сабина Агаларова и Наталья Буткевич, управляющий директор «Rolls-Royce Motor Cars Москва» Александр Шер и другие. Музыкальное шоу устроила певица Теона Контридзе.

В прошлом Андрей Вавилов — член комитета Совета Федерации по бюджету, член комиссии по информационной политике, а также замглавы министра финансов РФ. Сейчас он управляет основанной им в 2006 году компанией «СуперОкс». Вавилов был женат на актрисе Марианне Цареградской, в браке у пары родились двое детей: дочь Гойя-Вивиан и сын Данте-Габриэль.

Софи-Антуанетта Делуа — воспитанница «Конно-спортивного клуба „Отрада“», дочь владелицы мехового дома Юлии Делуа (Коломийцевой). Для нее эта свадьба первая. Пара уже зарегистрировала брак в РФ, в Италии прошла основная часть торжества.

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