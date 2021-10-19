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ВИДЕО ⟩ Спешившие на вызов под Таллинном спасатели чудом остались живы

ФОТО: Kuvatõmmis videost

Водитель спасательной команды Кейла Иннар Проод рассказал на видео, как ехавшая на вызов бригада спасателей и водитель грузовика чуть не лишились жизней в результате опасного обгона.

Спасатели выехали на вызов из Кейла. Подъезжая к Таллиннской окружной дороге, приближавшийся со стороны Сауэ водитель грузовика решил остановиться у правой стороны дороги, чтобы уступить дорогу спасательной машине. Спецсигналы и мигающие фары дальнего света были видны издалека, также была включена сирена.

«Когда я уже какое-то время ехал по встречной полосе, водитель грузовика, направлявшийся в сторону Сауэ, стал поворачивать влево. Грузовик, ехавший из Сауэ, оставил свободное пространство для того, чтобы мы могли проехать, но столкновения было уже не избежать», – описал ситуацию Проод.


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