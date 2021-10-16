ОПРОС ⟩ ТОП-5 стран, куда жители Эстонии хотят поехать больше всего

Оказывается, давний фаворит среди эстонцев - Таиланд, в этот раз не вошел в ТОП-5 туристических направлений. Зрителям также предложили в качестве выбора экзотические страны как Бразилия и Индия.

Выяснилось, что эстонцы, а эту передачу вероятней всего смотрел эстонский зритель, предпочитают страны южной Европы, а в тройку самых популярных стран вошли те, что расположены за тысячи километров. Ведущие Кристьян и Тэет также побывали в двух странах из этого списка.



И так вот список ТОП-5 самых желаемых направлений среди эстонцев:

5 место - Испания

4 место - Италия

3 место - Япония

2 место - Австралия

1 место - США