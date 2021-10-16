ОПРОС ⟩ ТОП-5 стран, куда жители Эстонии хотят поехать больше всего
Во вчерашней программе "Teet, Kristjan ja sõbrad" на канале TV3 зрители узнавали, какие направления путешествий являются самыми излюбленными для жителей Эстонии.
Во вчерашней программе "Teet, Kristjan ja sõbrad" на канале TV3 зрители узнавали, какие направления путешествий являются самыми излюбленными для жителей Эстонии.
Оказывается, давний фаворит среди эстонцев - Таиланд, в этот раз не вошел в ТОП-5 туристических направлений. Зрителям также предложили в качестве выбора экзотические страны как Бразилия и Индия.
Выяснилось, что эстонцы, а эту передачу вероятней всего смотрел эстонский зритель, предпочитают страны южной Европы, а в тройку самых популярных стран вошли те, что расположены за тысячи километров. Ведущие Кристьян и Тэет также побывали в двух странах из этого списка.
И так вот список ТОП-5 самых желаемых направлений среди эстонцев:
5 место - Испания
4 место - Италия
3 место - Япония
2 место - Австралия
1 место - США
А вы бывали в каких-то из этих стран? Куда вы больше всего мечтаете направиться? Пишите комментарии.