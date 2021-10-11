Пн, 11.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

ШИК! ⟩ Подборка стилиста: смотрите на самые сногсшибательные наряды Керсти Кальюлайд в должности президента Эстонии

Керсти Кальюлайд говорит по телефону на борту самолета. ФОТО: kuvatõmmis facebook.com/Anu Lensment

Сегодня президент Эстонии Керсти Кальюлайд передала президентские полномочия избранному на пост главы государства Алару Карису. За срок в должности главы государства стиль Керсти Кальюлайд неоднократно подвергался критике, а некоторые ее выходы вызывали бурную реакцию и обсуждение в Сети. Тем не менее нельзя не согласиться, что у Кальюлайд прослеживается определенный стиль нарядов, который стилист Ану Ленсмент так хорошо смогла подобрать под типаж первого лица государства. 

Однозначно, что можно сказать про стиль теперь уже экс-президента Эстонии Керсти Кальюлайд, так это характерные чистые линии, простые силуэты и ясные цвета, которые позволяют избежать незатейливости. Примечательно, что несмотря на строгий силуэт нарядов, у стиля Кальюлайд явно прослеживается индивидуальность и креативность. Именно такие образы, на протяжении пяти лет составляла для нее топ-стилист Эстонии, которая ранее работала с такими именитыми брендами как, например, G-STAR RAW, Ану Ленсмент.

Сама Ану очень признательна судьбе за выдавшийся шанс быть главным стилистом президента, поэтому в завершении карьеры в должности главы государства, Ленсмент составила подборку самых удачных и любимых, по ее мнению, нарядов, и опубликовала ее на своей страничке в Facebook.

«Желаю удачи и много энергии в будущем, уважаемый Президент! Это был захватывающий и динамичный путь. Спасибо за возможность внести свой вклад в качестве модельера и стилиста. Большое спасибо за вдохновляющее сотрудничество моим коллегам-модельерам, ювелирам, мастерам народного костюма и всем экспертам в своей области, которые внесли свой вклад в работу над образами президента Эстонии», - добавила комментарий к публикации главный стилист Керсти Кальюлайд Ану Ленсмент.

Переходите по ссылке и смотрите галерею самых ярких и красивых нарядов, с точки зрения стилиста!

А также пишите ваше мнение в комментариях! 

Какие образы вам понравились больше всего? Какие меньше всего? Пишите комментарии.

НАВЕРХ
Back