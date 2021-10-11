ШИК! ⟩ Подборка стилиста: смотрите на самые сногсшибательные наряды Керсти Кальюлайд в должности президента Эстонии

Однозначно, что можно сказать про стиль теперь уже экс-президента Эстонии Керсти Кальюлайд, так это характерные чистые линии, простые силуэты и ясные цвета, которые позволяют избежать незатейливости. Примечательно, что несмотря на строгий силуэт нарядов, у стиля Кальюлайд явно прослеживается индивидуальность и креативность. Именно такие образы, на протяжении пяти лет составляла для нее топ-стилист Эстонии, которая ранее работала с такими именитыми брендами как, например, G-STAR RAW, Ану Ленсмент.



Сама Ану очень признательна судьбе за выдавшийся шанс быть главным стилистом президента, поэтому в завершении карьеры в должности главы государства, Ленсмент составила подборку самых удачных и любимых, по ее мнению, нарядов, и опубликовала ее на своей страничке в Facebook.