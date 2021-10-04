Бывший главред Limon.ee Эдгар Гергель: я с семи лет мечтал работать на радио

«Моя мечта работать на радио сбылась спустя 23 года! - говорит Эдгар Гергель. - Хотел этого с семи лет, а сейчас мне уже 30! Родители, а также бабушка с дедушкой до сих пор с улыбкой вспоминают, как я в детстве каждое лето играл в радио для них: ставил музыку на кассетном приемнике, а передо мной стоял настоящий микрофон, правда, не подключенный. Я находил информацию в газетах и журналах и вел эфир, потом были уже компакт-диски, их я тоже застал».

«Мой голос знаком читателям и зрителям портала Limon, а также я вел рубрику на популярном радио и был в качестве гостя на многих радиостанциях в Эстонии и за ее пределами, но до сегодняшнего дня я никогда не работал на радио», - рассказывает Эдгар.

«Я безумно благодарен компании TV3 Grupp и Радио Волна за это потрясающее предложение присоединиться к их коллективу на «Волне любимой музыки» и делать ту работу, о которой мечтал всю жизнь. Мир радио – это страсть, это загадка, которую можно и нужно разгадывать постоянно. Для меня это только начало большого пути, предстоит многому научиться у знатоков своего дела на Радио Волна, прежде чем смогу самостоятельно появиться в прямом эфире радиостанции, первые рабочие дни и недели пройдут за кадром в роли менеджера по маркетингу, вскоре ожидаются также большие проекты. Следите за эфиром!»