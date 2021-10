ГАЛЕРЕЯ ⟩ На Tallinn Music Week в Теллискиви собрались сотни меломанов

На Tallinn Music Week и исполнители, и слушатели смеялись, настроение было хорошее, и каждый нашел в программе мероприятия концерт, соответствующий их музыкальному вкусу. Среди многих других на сцену вышли ANETT, I Wear Experiment, Ellip, Рауль Оямаа, The Boondocks, Rita Ray и Lexsoul Dancemachine.

Концерты проходили в разных местах Теллискиви: вечер финно-угорской музыки в клубе Different Rooms, на сцене в корпусе F фестиваль Võnge, «What’s Next In Music?» в Fotografiska и Estonian Funk Embassy на сцене клуба D3.