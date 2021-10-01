Пт, 1.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

ГАЛЕРЕЯ ⟩ На Tallinn Music Week в Теллискиви собрались сотни меломанов

Tallinn Music Week началась с торжественного открытия. В творческом городке Теллискиви на сцену вышло несколько талантливых артистов, творчество которых привлекло многих меломанов.

На Tallinn Music Week и исполнители, и слушатели смеялись, настроение было хорошее, и каждый нашел в программе мероприятия концерт, соответствующий их музыкальному вкусу. Среди многих других на сцену вышли ANETT, I Wear Experiment, Ellip, Рауль Оямаа, The Boondocks, Rita Ray и Lexsoul Dancemachine.

Концерты проходили в разных местах Теллискиви: вечер финно-угорской музыки в клубе Different Rooms, на сцене в корпусе F фестиваль Võnge, «What’s Next In Music?» в Fotografiska и Estonian Funk Embassy на сцене клуба D3.

Серия мероприятий стартовала в среду и продлится до 2 октября. Вы можете найти программу ЗДЕСЬ!

Смотри галерею!

НАВЕРХ
Back