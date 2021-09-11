Целовались и не могли надышаться: Джей Ло и Бен Аффлек впервые официально вышли в большой свет

Актерскую пару встретили бурными овациями и вспышками десятков фотокамер. Все-таки первый совместный выход в рамках международного киносмотра — дело нешуточное. Пара не только фактически подтвердила свой роман, но и заверила, что у них все серьезно. Ведь ранее о возобновившихся отношения Аффлека и Джей Ло фанаты узнавали только из сообщений таблоидов благодаря случайным снимкам папарацци, пишет Starhit.ru.

На дорожке актеры веля себя максимально раскованно и не стеснялись нежничать друг с другом. Джен то и дело склонялась к плечу возлюбленного, а он нежно шептал ей что-то на ухо. Пару раз влюбленные даже поцеловались, чем привели в восторг всех присутствующих.

Известно, что пара прилетела в Венецию накануне, чем уже вызвала большое оживление в рядах аккредитованной прессы. В тот же день фотографы подловили Джей Ло и Бена на городской прогулке — оба выглядели невероятно счастливыми. Известно, что Аффлек приехал на киносмотр чтобы представить фильм «Последняя дуэль», в котором играет главную роль. Ну а Лопес прибыла поддержать любимого.