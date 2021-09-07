Астрологи назвали пары по знакам Зодиака, чей брак обречен на провал при любых обстоятельствах

Овен и Лев

Между этими знаками могут зародиться романтические отношения, но продлятся они до первого скандала. Горячие и темпераментные Овны во время ссоры не станут держать язык за зубами и могут наговорить кучу гадостей. Львы, наоборот, скандалить не любят, но и терпеть не станут. Если партнёр тыкает их носом в недостатки или грубит, Львы просто разворачиваются и уходят.

Телец и Водолей

Семейную жизнь этих знаков может разрушить быт. Консервативные и ответственные Тельцы не поймут Водолеев, которые умеют менять свои планы за секунды. Водолеям же такое занудство очень быстро может наскучить — и прости-прощай.

Близнецы и Скорпион

Казалось бы, Близнецы могут найти общий язык с кем угодно, но только не со Скорпионами. Скорпионы будут постоянно пытаться втянуть партнёра в конфликты и скандалы — ну просто жить не могут без выяснения отношений. В ответ Близнецы станут высмеивать излишнюю эмоциональность второй половины, а вот этого не стерпит уже Скорпион, пишет Пятый канал.

Рак и Стрелец

Эти знаки просто сами говорят за себя. Энергичный и в чём-то безбашенный Стрелец будет хотеть приключений, чем постоянно станет изводить семью. Ведь, в отличие от Стрельцов, Раки — тихие, домашние и немного неповоротливые. Для них на первом месте семья и романтика. Так что непоседливый нрав партнёра в конце концов доведёт одного из супругов.

Рыбы и Весы

С этими знаками всё наоборот. Весы — спокойные и уравновешенные люди и не хотят никого тащить в эмоциональном плане. Им самим подавай эмоционального партнёра. Рыбы же импульсивностью и страстью похвастаться не могут. Они такие же спокойные, так что в итоге этим знакам либо наскучит друг с другом, либо они будут чувствовать себя одинокими и ненужными.



