РОМАН ⟩ Семен Слепаков пришел на закрытую вечеринку с известной российской актрисой

Сценарист и продюсер Семен Слепаков посетил закрытую вечеринку вместе с актрисой Аглаей Тарасовой. Юморист был гостем на празднике Рош ха-Шану в Еврейском музее толерантности, пишет Starhit.ru. На мероприятии собралось много известных людей, среди приглашенных были актриса Лиза Арзамасова, ее супруг Илья Авербух и его сын от первого брака Мартин. Видео, на котором Слепаков говорит философский тост, а справа от него сидит его потенциальная возлюбленная, выложил на своей странице в Instagram наследник Авербуха.

Во время пламенной речи юмориста звезда фильма «Лед» не сводила с него глаз. В интернете уже неоднократно обсуждали возможный роман Слепакова с Тарасовой. Стоит отметить, что актриса на 15 младше звезды Comedy Club. Слепаков также был сценаристом сериала «Интерны», в последних сезонах которого появилась Аглая Тарасова в роли племянницы Купитмана Софьи Калининой.

Instagram @martin_averbukh

На съемках «Интернов» Тарасова завела роман со своим экранным бойфрендом — исполнителем роли Глеба Романенко Ильей Глинниковым. Их отношения продлились два года. После знаменитость встречалась с партнером по фильму «Лед» с сербским актером Милошем Биковичем. После расставания со звездой «Холопа» она завела роман с американским режиссером Дарреном Аронофски.

О личной жизни Семена Слепакова известно немного. Он был женат на протяжении восьми лет на дочери миллиардера из списка Forbes Игоря Аванесяна. Девушка по имени Карина не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу, по профессии она юрист и адвокат. Несмотря на то, что супруги довольно долго были вместе, детей они так и не завели.