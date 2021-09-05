Модель Playboy раскрыла, как выглядит ее тело в крошечном бикини, если обойтись без фотошопа
Линдси честно показала себя подписчикам со всех сторон, несмотря на то что от каждого движения ткань могла лопнуть.
Линдси честно показала себя подписчикам со всех сторон, несмотря на то что от каждого движения ткань могла лопнуть.
По фото этой 30-летней модели сразу становится понятно, почему она стала такой популярной в журнале Playboy. Линдси Пелас живет в Калифорнии, США, и погода там позволяет круглый год ходить в купальниках и открытых нарядах. И девушка охотно этим пользуется, снабжая 8,4 млн подписчиков горячими снимками, пишет Life.ru.
В этот раз модель втиснула себя в маленький черный купальник, который только чудом удержался на ее огромной груди и объемных бедрах. Линдси крутилась перед зеркалом, устроив спонтанную фотосессию с легким макияжем и небрежной прической. Получившиеся снимки она даже не стала обрабатывать, показав себя в совершенно натуральном виде, о чем она и сообщила фанатам в "Инстаграме".
Своими фото Линдси дала бой типичным снимкам в журналах для мужчин, где моделей зачастую нещадно редактируют, превращая в кукол. И, судя по комментариям от сильной половины человечества, им самим такой фотошоп не доставляет радости. Свежий подход Линдси привнесла не просто так — она работает не только с Playboy, Maxim и GQ, но и с женскими изданиями, такими как Glamour. Модель ведет свой подкаст и создает собственные календари, для которых снимается в купальниках.