Модель Playboy раскрыла, как выглядит ее тело в крошечном бикини, если обойтись без фотошопа

По фото этой 30-летней модели сразу становится понятно, почему она стала такой популярной в журнале Playboy. Линдси Пелас живет в Калифорнии, США, и погода там позволяет круглый год ходить в купальниках и открытых нарядах. И девушка охотно этим пользуется, снабжая 8,4 млн подписчиков горячими снимками, пишет Life.ru.

В этот раз модель втиснула себя в маленький черный купальник, который только чудом удержался на ее огромной груди и объемных бедрах. Линдси крутилась перед зеркалом, устроив спонтанную фотосессию с легким макияжем и небрежной прической. Получившиеся снимки она даже не стала обрабатывать, показав себя в совершенно натуральном виде, о чем она и сообщила фанатам в "Инстаграме".

Своими фото Линдси дала бой типичным снимкам в журналах для мужчин, где моделей зачастую нещадно редактируют, превращая в кукол. И, судя по комментариям от сильной половины человечества, им самим такой фотошоп не доставляет радости. Свежий подход Линдси привнесла не просто так — она работает не только с Playboy, Maxim и GQ, но и с женскими изданиями, такими как Glamour. Модель ведет свой подкаст и создает собственные календари, для которых снимается в купальниках.



