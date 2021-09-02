СРАВНИТЕ ДВА СНИМКА! ⟩ Ани Лорак попалась на фотошопе, когда в чужом Instagram появился тот же снимок с ее настоящим весом

Внешности известной 42-летней украинской певицы Ани Лорак можно только позавидовать, но даже такие красотки не могут обойтись без фотошопа. Артистка опубликовала подборку своих нарядов с фестиваля в Сочи «Новая волна», чтобы подписчики смогли оценить её вкус. Но звезда не учла, что она не единственная, кто будет публиковать подобные фото.