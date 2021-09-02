СРАВНИТЕ ДВА СНИМКА! ⟩ Ани Лорак попалась на фотошопе, когда в чужом Instagram появился тот же снимок с ее настоящим весом
Не пожалел певицу ее коллега — Филипп Киркоров, который опубликовал отчет с фестиваля «Новая волна», пишет Лайф.
Не пожалел певицу ее коллега — Филипп Киркоров, который опубликовал отчет с фестиваля «Новая волна», пишет Лайф.
Внешности известной 42-летней украинской певицы Ани Лорак можно только позавидовать, но даже такие красотки не могут обойтись без фотошопа. Артистка опубликовала подборку своих нарядов с фестиваля в Сочи «Новая волна», чтобы подписчики смогли оценить её вкус. Но звезда не учла, что она не единственная, кто будет публиковать подобные фото.
Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров, совершенно не желая того, подставил свою коллегу, раскрыв её любовь к редактированию собственной внешности. Артист поделился с фанатами общими снимками с различными звёздами, среди которых была и Ани Лорак. Правда, на этих фото она была менее загорелой и, очевидно, на несколько килограммов больше.
Видимо, Ани Лорак не близки идеи бодипозитива, которые призывают любить себя таким, какой ты есть. Хотя многие западные звёзды стараются отказаться от ретуши и неестественного позирования даже для съёмок на обложки журналов.