Кому наследство, а кому свадьба: 7 знаков Зодиака ждет большая удача в сентябре

В сентябре зодиакальным Девам не придется переживать из-за нехватки средств. Звезды сулят представителями этого знака крупные денежные премии. Да и проблем со здоровьем у Дев не предвидится. Если давно задумывались о домашнем животном, то сейчас самое время его завести.
Весам в грядущем месяце не грозит осенняя хандра. Наоборот, впереди у вас приятные встречи и много удовольствия. В сентябре представители этого воздушного знака смогут посвятить себя творчеству и самовыражению.
Близнецам стоит обратить внимание на 7 сентября — именно с этого дня в их жизни наступит белая полоса. Представителей этого знака ждет немало приятных сюрпризов. С большой вероятностью Близнецы получат подарки или наследство. Также им может открыться семейная тайна, которая сулит перемены к лучшему.
Представители этого царственного знака могут расслабиться — в сентябре у них не предвидится крупных проблем. Звезды благоволят Львам в начале осени, особенно в сфере финансов. Не исключено и повышение на работе. Если в последнее время вы испытывали проблемы со здоровьем, то в грядущем месяце ваше состояние улучшится.
Оба этих водных знака зодиака с 17 сентября ждут перемены к лучшему. Благодаря тому, что Солнце вступит в аспект с Плутоном, Рыбы смогут проявить себя на работе и заключить удачные сделки. Начало осени также станет хорошим временем для заключения брака. А вот Раков ждут приятные поездки и новые знакомства.
С 20 сентября Меркурий войдет в аспект с Юпитером. Как отмечает астролог Наталья Коляда на сайте «Астромеридиан», с этого числа Тельцов ждет удача во всех их начинаниях. Велика вероятность отправиться за границу или преуспеть в получении высшего образования.