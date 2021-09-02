Кому наследство, а кому свадьба: 7 знаков Зодиака ждет большая удача в сентябре

Девы

В сентябре зодиакальным Девам не придется переживать из-за нехватки средств. Звезды сулят представителями этого знака крупные денежные премии. Да и проблем со здоровьем у Дев не предвидится. Если давно задумывались о домашнем животном, то сейчас самое время его завести.

Весы

Весам в грядущем месяце не грозит осенняя хандра. Наоборот, впереди у вас приятные встречи и много удовольствия. В сентябре представители этого воздушного знака смогут посвятить себя творчеству и самовыражению.

Близнецы

Близнецам стоит обратить внимание на 7 сентября — именно с этого дня в их жизни наступит белая полоса. Представителей этого знака ждет немало приятных сюрпризов. С большой вероятностью Близнецы получат подарки или наследство. Также им может открыться семейная тайна, которая сулит перемены к лучшему.

Львы

Представители этого царственного знака могут расслабиться — в сентябре у них не предвидится крупных проблем. Звезды благоволят Львам в начале осени, особенно в сфере финансов. Не исключено и повышение на работе. Если в последнее время вы испытывали проблемы со здоровьем, то в грядущем месяце ваше состояние улучшится.

Рыбы и Рак

Оба этих водных знака зодиака с 17 сентября ждут перемены к лучшему. Благодаря тому, что Солнце вступит в аспект с Плутоном, Рыбы смогут проявить себя на работе и заключить удачные сделки. Начало осени также станет хорошим временем для заключения брака. А вот Раков ждут приятные поездки и новые знакомства.

Тельцы