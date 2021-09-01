ВИДЕО ⟩ Лидера Little Big Илью Прусикина застали за прогулкой с бывшей супругой Ирой Смелой
Тем временем анонс клипа Little Big на новую песню Turn it U взорвал Сеть, пишет Topnews.
Тем временем анонс клипа Little Big на новую песню Turn it U взорвал Сеть, пишет Topnews.
У Добрыни Ильича даже есть свой Instagram, где периодически публикуются посты и сторисы для довольно широкой аудитории. На него подписаны порядка 50 тысяч пользователей Сети. И вот недавно там появилось совместное видео с прогулки Илья и Ирины вместе с сыном в парке. Многих запись успокоила, так как у поклонников были подозрения, что хорошие отношения с бывшим даже ради сына Ирине сохранить не удалось.
Более того, в адрес Таюрской с завидным постоянством сыпались обвинения, что та увела мужа и отца из молодой семьи бесстыжим образом.
Тем временем у Little Big 2 сентября состоится премьера клипа на новую песню Turn it Up. Судя по анонсу к видео в стиле “пижамной вечеринки”, на его съемки были приглашены два зарубежных певца – американец Oliver Tree и эстонец Tommy Cash.
В комментариях к посту Оливер признался, что для него работа с Прусикиным и группой было честью. Другие же комментаторы назвали идею тематики клипа свежей и стильной, добавив, что ждут с нетерпением полную версию видео.