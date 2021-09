ВИДЕО ⟩ Лидера Little Big Илью Прусикина застали за прогулкой с бывшей супругой Ирой Смелой

В 2020 году Илья Прусикин объявил о разводе с Ириной Смелой, с которой прожил в браке чуть более трех лет. Несмотря на то что солист группы Little Big закрутил роман с коллегой по группе Софьей Таюрской еще до официального развода, бывшие супруги поддерживают дружеские отношения, так как у них растет сын Добрыня.

Тем временем у Little Big 2 сентября состоится премьера клипа на новую песню Turn it Up. Судя по анонсу к видео в стиле “пижамной вечеринки”, на его съемки были приглашены два зарубежных певца – американец Oliver Tree и эстонец Tommy Cash.