ВИДЕО ⟩ Лидера Little Big Илью Прусикина застали за прогулкой с бывшей супругой Ирой Смелой

В 2020 году Илья Прусикин объявил о разводе с Ириной Смелой, с которой прожил в браке чуть более трех лет. Несмотря на то что солист группы Little Big закрутил роман с коллегой по группе Софьей Таюрской еще до официального развода, бывшие супруги поддерживают дружеские отношения, так как у них растет сын Добрыня.

У Добрыни Ильича даже есть свой Instagram, где периодически публикуются посты и сторисы для довольно широкой аудитории. На него подписаны порядка 50 тысяч пользователей Сети. И вот недавно там появилось совместное видео с прогулки Илья и Ирины вместе с сыном в парке. Многих запись успокоила, так как у поклонников были подозрения, что хорошие отношения с бывшим даже ради сына Ирине сохранить не удалось.

Более того, в адрес Таюрской с завидным постоянством сыпались обвинения, что та увела мужа и отца из молодой семьи бесстыжим образом.

Тем временем у Little Big 2 сентября состоится премьера клипа на новую песню Turn it Up. Судя по анонсу к видео в стиле “пижамной вечеринки”, на его съемки были приглашены два зарубежных певца – американец Oliver Tree и эстонец Tommy Cash.

В комментариях к посту Оливер признался, что для него работа с Прусикиным и группой было честью. Другие же комментаторы назвали идею тематики клипа свежей и стильной, добавив, что ждут с нетерпением полную версию видео.



