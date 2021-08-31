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Лобода помирилась с Филиппом Киркоровым после громкого скандала

Филипп Киркоров ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS

Несколько недель назад российский шоу-бизнес наблюдал за скандалом с участием Филиппа Киркорова и Нателлы Крапивиной. Также конфликт активно обсуждался. Киркоров гневно высказался в адрес продюсера и зацепил Светлану Лободу. Спустя время артисты смогли найти общий язык и помириться, пишут Аргументы.

Примирение Светланы и Филиппа произошло еще в Сочи на музыкальном конкурсе «Новая волна», который проходил с 19 по 25 августа. В окружении артистов сообщили, что они встретились на бэкстейдже, а после отправились в гримерку, где долго общались тет-а-тет.

Звезды по итогу смогли забыть все обиды и недопонимания после громких высказываний.

Началось все с того, что Нателла Крапивина некорректно высказалась в адрес поп-короля о его выходе на красную дорожку с Давой. В ответ Филипп Киркоров записал видеообращение из Дубая, где отчитал и продюсера, и подопечную. Несколько дней тянулся конфликт, после чего Крапивина сказала, что с Лободой больше работать не будет.

Певица не стала поддерживать ничью сторону, отметила только, что Нателла очень эмоциональный человек. Впрочем, Светлана одобрила желание продюсера уйти из команды и нашла ей замену.

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