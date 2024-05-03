Департамент защиты прав потребителей принял решение по спору между пожилым гуру путешествий из Таллинна и Novatours

Спор между клиентом и Novatours решился Департаментом защиты прав потребителей и технадзора, который постановил, что туристическое бюро должно возместить клиенту полную стоимость поездки. Спор возник, когда клиенту отказали в посадке на рейс на Сейшелы в Таллиннском аэропорту из-за незаполненной декларации на въезд. Турфирма посчитала, что клиент не ознакомился с условиями путешествия и сам несет ответственность за отказ в посадке, клиент же заявил, что туроператор не проинформировал его о необходимости заполнить декларацию.
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