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Департамент защиты прав потребителей принял решение по спору между пожилым гуру путешествий из Таллинна и Novatours

Трийн Роос
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Арво Йоаметс. Фото сделано на Филиппинах.
Арво Йоаметс. Фото сделано на Филиппинах. Фото: Erakogu

Спор между клиентом и Novatours решился Департаментом защиты прав потребителей и технадзора, который постановил, что туристическое бюро должно возместить клиенту полную стоимость поездки. Спор возник, когда клиенту отказали в посадке на рейс на Сейшелы в Таллиннском аэропорту из-за незаполненной декларации на въезд. Турфирма посчитала, что клиент не ознакомился с условиями путешествия и сам несет ответственность за отказ в посадке, клиент же заявил, что туроператор не проинформировал его о необходимости заполнить декларацию.

Перевод: Влада Лаевалинд

В январе мы писали о таллиннском путешественнике Арво Йоаметс (77), у которого возник спор с туристическим агентством Novatours из-за того, что его не пустили на рейс на Сейшельские острова, за который он заплатил 1769 евро. Йоаметсу было отказано в посадке на самолет, так как в аэропорту выяснилось, что у него нет въездной декларации, которую необходимо было заполнить за 12 часов до вылета. Когда за несколько дней до поездки Йоаметс пришел в офис, чтобы проверить, в порядке ли его документы, ему сказали, что все необходимое есть. «Турагент не сказал, что у меня чего-то не хватает», - сказал Йоаметс корреспонденту Elu24.

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