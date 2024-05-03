Департамент защиты прав потребителей принял решение по спору между пожилым гуру путешествий из Таллинна и Novatours

В январе мы писали о таллиннском путешественнике Арво Йоаметс (77), у которого возник спор с туристическим агентством Novatours из-за того, что его не пустили на рейс на Сейшельские острова, за который он заплатил 1769 евро. Йоаметсу было отказано в посадке на самолет, так как в аэропорту выяснилось, что у него нет въездной декларации, которую необходимо было заполнить за 12 часов до вылета. Когда за несколько дней до поездки Йоаметс пришел в офис, чтобы проверить, в порядке ли его документы, ему сказали, что все необходимое есть. «Турагент не сказал, что у меня чего-то не хватает», - сказал Йоаметс корреспонденту Elu24.