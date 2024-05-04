ФОТО Очень похудела: Кейт Бекинсейл впервые вышла на красную дорожку после таинственной болезни

50-летняя звезда «Другого мира» и «Фламандской доски» присоединилась к другим знаменитостям на блестящем мероприятии. Также на гала-концерте присутствовали Эмили Ратаковски и Ирина Шейк.

Кейт Бекинсейл ошеломила своим белым платьем из мерцающей органзы, которое оголяло одно плечо и ноги до бедер. Она дополнила платье парой длинных сверкающих сережек, а также массивным кольцом на правой руке. А прическу украсила большим черным бантом.

Ее выход стал первым появлением на красной дорожке с тех пор, как в марте она была госпитализирована из-за неизвестной болезни. На красной дорожке Кейт выглядела изрядно похудевшей.

Тогда Кейт опубликовала в Instagram несколько фото из больницы. Кейт, чей отчим Рой Баттерсби скончался в январе этого года, несколько раз делилась снимками со своими домашними питомцами, которых приводили к ней в палату. А инсайдеры рассказывали, что Бекинсейл «плохо себя чувствует».

«Она должна была пойти на вечеринку в честь вручения "Оскара" Vanity Fair, но ее пришлось отменить. Она делает все возможное, чтобы позаботиться о себе, но ситуация не очень хорошая», - продолжил инсайдер.

В конце марта Кейт поделилась еще одной новостью, сообщив своим поклонникам и подписчикам, что она все еще находилась в больнице во время пасхальных каникул через две недели после того, как сообщила, что страдает от неких проблем со здоровьем.

Однако в апреле прошлого года актриса без объяснения причин удалила из социальных сетей все фотографии из больницы. Вскоре после этого Кейт пролила некоторый свет на то, что с ней произошло, поделившись серией фотографий в рубашке с надписью «пережившая проблемы с животом».