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Гороскоп на сентябрь от эстонского астролога Кристины Ивановой: кому несказанно повезет осенью!

Кристина Иванова. ФОТО: личный архив

Сентябрь обещает быть активным, особенно это касается периода с 1 по 10. Это время обладает большим потенциалом в сфере новых проектов. Гармоничный аспект между Марсом и Плутоном настроит нас на активные действия.

Тут и спортивные успехи, и отвага в рабочих делах, и желание продемонстрировать свой потенциал окружающим. Все эти начинания имеют право на успех, если хорошо рассчитывать последствия. При всех положительных моментах данного аспекта есть ложка дегтя в виде напряженного аспекта Марс – Нептун. Нептун часто символизирует скрытую информацию, утаивание фактов или банально просчеты. Поэтому лучше определить наличие всех подводных камней, иначе они могут навредить.

Совершенно точно будет много информационной шумихи. Это связано с переходом Лилит в знак Близнецов и напряженным аспектом Солнце-Нептун. Самый пик придется на 11-15 сентября. Никому не верьте на слово, стоит проверять все буквы и цифры досконально. Это не лучшее время для покупок, оформления важных договоров и публичных выступлений. Венера, переходящая в знак Скорпиона, как раз 10 сентября добавит страстей на любовном фронте. Если партнер попадет под подозрение, то, скорее всего, это клевета или интрига. Не станьте жертвой обмана!

Начиная с 20-х чисел месяца, начнет плавно замедляться Меркурий, он перейдет в ретроградное движение 26 сентября. Традиционно ретроградность Меркурия продлится три недели, а это значит, что деловые процессы не будут столь активны, как летом. Но зато у нас будет прекрасная возможность исправить допущенные в последние три месяца ошибки. Меркурий в Весах – это про межличностные отношения, про этический выбор и про дела, находящиеся в юридическом поле. Поэтому, если в июне в вашей жизни «проигрывались» вышеперечисленные темы и вы понимаете, что зашли не туда или ждете ответа по поводу какого-то застрявшего юридического процесса, то появится прекрасный шанс исправить недочеты и получить ожидаемый результат этой осенью.

Овен

Первая неделя сентября сулит вам отличные перспективы на работе и в решении всех рутинных вопросов. Это хороший период для кредитования и обращения в госструктуры с целью получения поддержки для развития предприятия. Если коротко о сентябре – вы будете заняты! Но эта занятость для вас будет приятна и полезна. Последняя неделя месяца обещает романтику и сюрпризы на любовном фронте. Романы, начатые в этот период надолго и всерьез.

Удачные дни: 1-9, 18-25

Конфликтные дни: нет

Телец

Тельцы с головой окунутся в романтику. Если вы уже родители, то этот месяц очень полезно посвятить деткам. И нужно ваше внимание. А если вы еще не родители, то некоторых из вас ждет пополнение в семействе или крупное семейное торжество. Особенно везет людям, связанным с искусством, сентябрь обещает вам плодотворный творческий процесс и вдохновение.

Удачные дни: 6, 7, 27-30

Конфликтные дни: 2-5, 14-17, 20-23

Близнецы

Близнецы будут играть по-крупному. Это месяц серьезных решений, у некоторых они будут касаться переезда или ремонта. Инвестиции лучше делать в сектор недвижимости или стройматериалов. Особенно удачной для начала долгосрочных проектов и покупок будет первая неделя месяца. С 24 сентября Меркурий будет плавно переходить в ретро фазу, поэтому все серьезные дела лучше сделать до.

Удачные дни: 1-5, 15-20

Конфликтные дни: 21-30

Лев

Внимание Львов будет направлено на вопросы финансов. Это может быть финансирование собственных проектов или поддержка чужих. В любом случае тема денег выйдет на первое место. Инвестиции лучше делать до 23 сентября. А если соберетесь в поездку, то комфортнее ехать в те места, где вы уже бывали. Особенно в конце месяца.

Удачные дни: 5-8, 16-19, 27-31

Конфликтные дни: 11-15, 21

Рак

Рачьи дела будут нетипичными для вашего спокойного знака, но крайне ответственными. Выключить звук на телефоне не получится, потому что он буквально разрывается от звонков и сообщений. Не исключено, что встречи за границей потребуют личного присутствия. После 23 сентября начнут решаться давно «зависшие» на паузе дела. Вы продадите или купите то, что давно было пора. Месяц идеален для всех, кто начинает любое обучение.

Удачные дни: 2, 11, 15, 16, 18-20, 26, 28, 30

Конфликтные дни: 1, 3-5, 7, 10, 13, 14, 17, 23, 25

Дева

Для Дев сентябрь – главный месяц года! Надо успеть все, включая основательную чистку перьев, обновление гардеробы и, возможно, кардинальной смены имиджа. Что бы вы ни делали, помните, что вы – центральная фигура Зодиака, поэтому ответственность велика. Вас будут обсуждать, вам будут завидовать, вам будут подражать. До 23 числа можно и нужно начинать новые проекты, после – целесообразно закончить, не сделанное ранее.

Удачные дни: 1-5, 15-20

Конфликтные дни: 21-30

Весы

Весам будет очень полезно побыть наедине со своими мыслями. Вы все равно не «здесь и сейчас», поэтому насладитесь воспоминаниями или, наоборот, мечтами о будущем. Идеально для вас будет отправиться в далекое путешествие, но уехать лучше до 23 числа. После могут быть накладки с рейсовыми документами. Если отъезд невозможен, то постарайтесь хорошенько отдохнуть, так как октябрь будет жарким. Держитесь в стороне от интриг и незнакомцев.

Удачные дни: 6, 7, 27-30

Конфликтные дни: 2-5, 14-17, 20-23

Скорпион

Сентябрь – месяц исполнения желаний и планов на будущее! Ваши коммуникативные способности будут на высоте, поэтому смело организовывайте мероприятия или не отвергайте приглашения на вечеринки. Это период обретения новых дружеских связей, у которых есть шанс перерасти во что-то большее. Последняя неделя месяца настроит на уединенный лад и философские мысли.

Удачные дни: 1-9, 12-19

Конфликтные дни: 20-31

Стрелец

Пожалуй, сентябрь - самый важный месяц для Стрельцов в этом году. Вы будете принимать серьезные и ответственные решения по поводу будущего. Это благоприятное время для повышения самооценки, период не случайной удачи, а удачи благодаря вашим собственным усилиям. Полезно общаться с начальством, оформлять важные документы и заниматься вопросами кредитования.

Удачные дни: 3-9, 17-29

Конфликтные дни: 11

Козерог

Козероги - главные путешественники сентября. Это месяц новых открытий, планов и надежд. Удачи стоит ждать издалека, поэтому обращайте внимание на контакты с иностранцами. Полезно начинать любое обучение, особенно хорошо продолжать высшее образование. Удачное время для запуска образовательных проектов. Любые дела, начатые до 23 числа, имеют хорошую перспективу.

Удачные дни: 2-5, 22-31

Конфликтные дни: 14-17

Водолей

Для Водолеев сентябрь - месяц не простой, но интересный. Приготовьтесь быть в центре внимания и разговоров, поэтому ваша репутация должна быть кристально чистой. Вы можете оказаться участником любовного треугольника или рабочей интриги. Держите ухо востро и не ввязывайтесь в конфликты. Месяц благоприятен для работы с чужими деньгами, везет брокерам и финансистам.

Удачные дни: 2-7, 29

Конфликтные дни: 11, 21-24

Рыбы

Сентябрь для Рыб - месяц партнерских отношений и решения всех юридических вопросов. Это отличный повод, чтобы разобраться в делах любовных и в своих ожиданиях от партнера. Старайтесь все договора купли-продажи оформить до 23 сентября. Последняя неделя сентября травматичная, поэтому надо быть осторожнее за рулем. Будьте внимательны, не ввязывайтесь в интриги и любовные треугольники.

Удачные дни: 16, 27-31

Конфликтные дни: 1-5, 13-15

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