Гороскоп на сентябрь от эстонского астролога Кристины Ивановой: кому несказанно повезет осенью!

Удачные дни: 1-5, 15-20

Конфликтные дни: 21-30

Лев

Внимание Львов будет направлено на вопросы финансов. Это может быть финансирование собственных проектов или поддержка чужих. В любом случае тема денег выйдет на первое место. Инвестиции лучше делать до 23 сентября. А если соберетесь в поездку, то комфортнее ехать в те места, где вы уже бывали. Особенно в конце месяца.

Удачные дни: 5-8, 16-19, 27-31

Конфликтные дни: 11-15, 21

Рак

Рачьи дела будут нетипичными для вашего спокойного знака, но крайне ответственными. Выключить звук на телефоне не получится, потому что он буквально разрывается от звонков и сообщений. Не исключено, что встречи за границей потребуют личного присутствия. После 23 сентября начнут решаться давно «зависшие» на паузе дела. Вы продадите или купите то, что давно было пора. Месяц идеален для всех, кто начинает любое обучение.

Удачные дни: 2, 11, 15, 16, 18-20, 26, 28, 30

Конфликтные дни: 1, 3-5, 7, 10, 13, 14, 17, 23, 25

Дева

Для Дев сентябрь – главный месяц года! Надо успеть все, включая основательную чистку перьев, обновление гардеробы и, возможно, кардинальной смены имиджа. Что бы вы ни делали, помните, что вы – центральная фигура Зодиака, поэтому ответственность велика. Вас будут обсуждать, вам будут завидовать, вам будут подражать. До 23 числа можно и нужно начинать новые проекты, после – целесообразно закончить, не сделанное ранее.

Удачные дни: 1-5, 15-20

Конфликтные дни: 21-30

Весы

Весам будет очень полезно побыть наедине со своими мыслями. Вы все равно не «здесь и сейчас», поэтому насладитесь воспоминаниями или, наоборот, мечтами о будущем. Идеально для вас будет отправиться в далекое путешествие, но уехать лучше до 23 числа. После могут быть накладки с рейсовыми документами. Если отъезд невозможен, то постарайтесь хорошенько отдохнуть, так как октябрь будет жарким. Держитесь в стороне от интриг и незнакомцев.

Удачные дни: 6, 7, 27-30

Конфликтные дни: 2-5, 14-17, 20-23

Скорпион

Сентябрь – месяц исполнения желаний и планов на будущее! Ваши коммуникативные способности будут на высоте, поэтому смело организовывайте мероприятия или не отвергайте приглашения на вечеринки. Это период обретения новых дружеских связей, у которых есть шанс перерасти во что-то большее. Последняя неделя месяца настроит на уединенный лад и философские мысли.

Удачные дни: 1-9, 12-19

Конфликтные дни: 20-31

Стрелец

Пожалуй, сентябрь - самый важный месяц для Стрельцов в этом году. Вы будете принимать серьезные и ответственные решения по поводу будущего. Это благоприятное время для повышения самооценки, период не случайной удачи, а удачи благодаря вашим собственным усилиям. Полезно общаться с начальством, оформлять важные документы и заниматься вопросами кредитования.

Удачные дни: 3-9, 17-29

Конфликтные дни: 11

Козерог

Козероги - главные путешественники сентября. Это месяц новых открытий, планов и надежд. Удачи стоит ждать издалека, поэтому обращайте внимание на контакты с иностранцами. Полезно начинать любое обучение, особенно хорошо продолжать высшее образование. Удачное время для запуска образовательных проектов. Любые дела, начатые до 23 числа, имеют хорошую перспективу.

Удачные дни: 2-5, 22-31

Конфликтные дни: 14-17

Водолей

Для Водолеев сентябрь - месяц не простой, но интересный. Приготовьтесь быть в центре внимания и разговоров, поэтому ваша репутация должна быть кристально чистой. Вы можете оказаться участником любовного треугольника или рабочей интриги. Держите ухо востро и не ввязывайтесь в конфликты. Месяц благоприятен для работы с чужими деньгами, везет брокерам и финансистам.

Удачные дни: 2-7, 29

Конфликтные дни: 11, 21-24

Рыбы

Сентябрь для Рыб - месяц партнерских отношений и решения всех юридических вопросов. Это отличный повод, чтобы разобраться в делах любовных и в своих ожиданиях от партнера. Старайтесь все договора купли-продажи оформить до 23 сентября. Последняя неделя сентября травматичная, поэтому надо быть осторожнее за рулем. Будьте внимательны, не ввязывайтесь в интриги и любовные треугольники.

Удачные дни: 16, 27-31