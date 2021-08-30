15 сентября в Таллинне состоится встреча с психологом Михаилом Лабковским, кого туда впустят?

«Как у психолога, у меня несколько иное мнение.

Столкнувшись с трудностями и не занявшись своей психологической реабилитацией, люди НЕ становятся сильнее.

Они становятся ХУЖЕ.

Подозрительными и недоверчивыми, если их предали.

Грустными и подавленными в себе, если им изменили.

И этот грустный список можно продолжать…

На самом деле, когда ваши силы уходят на борьбу с прошлым, когда каждый новый жизненный поворот отбрасывает вас назад, вы НЕ ЖИВЁТЕ.

Вы продолжаете решать проблему, которую решить нельзя. И тогда предательство отбирает у вас гораздо больше, чем друга, компаньона или партнера – оно отбирает у вас спокойствие.

Друзья, встреча ''Как прожить свою жизнь, не оглядываясь назад и не виня себя за ошибки'' предназначена для тех, кот хочет жить дальше, сделав грамотные выводы. И даже если травма случилась с вами уже много лет назад, при желании её можно излечить сейчас.

ИНФОРМАЦИЯ ПО COVID-19:

Вход на мероприятие согласно установленным государством правилам.

При входе на мероприятие необходимо предъявить ОДИН ИЗ нижеследующих документов:

1. ВОЗМОЖНОСТЬ ЭКСПРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ НА МЕСТЕ В ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЯ –

СТОИМОСТЬ 8 € (17:00 – 19:30)

2. Действующий паспорт вакцинации, подтверждающий вакцинирование от COVID-19;

3. Справка о том, что вы перенесли COVID-19 в течение последних 6 месяцев;

4. Негативный результат сданного за последние 48 часов экспресс-теста;

5. Негативный результат сделанного за последние 72 часа PCR теста.