ОНИ ТОЖЕ БОЛЕЮТ ⟩ Коронавирус впервые обнаружили у оленей

«Национальные лаборатории ветеринарной службы (NVSL) Министерства сельского хозяйства США объявили о подтверждении SARS-CoV-2 (вируса, вызывающего CoViD-19) у диких белохвостых оленей в штате Огайо», — сказано в заявлении службы инспекции здоровья животных и растений Минсельхоза Штатов.

Как уточняется, речь идёт о первых в мире оленях, у которых подтверждён вирус.

В Минсельхозе Штатов добавили, что случаи ковида регистрировались в мире «среди небольшого числа видов животных», в основном это были животные, которые контактировали с людьми, заражёнными коронавирусной инфекцией.