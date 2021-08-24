ВХОД СВОБОДНЫЙ! ⟩ На гала-концерте Дней Ласнамяэ на радость публике выступят Элина Нечаева и Уку Сувисте

Мы предложим гостям Дней Ласнамяэ незабываемый опыт, поскольку впервые в парке Тондилоо выступит симфонический оркестр с солистами. Никогда прежде в Ласнамяэ не происходило ничего подобного, и мы хотим, чтобы как можно больше людей смогло насладиться этим событием. Тем более, что мы проводим концерт очень высокого уровня бесплатно. Также открою небольшой секрет: желающие подпевать музыке услышат на концерте хорошо знакомые композиции как на эстонском, так и на русском языке,