Луиза и Таави Рыйвас отмечают день свадьбы: выходите замуж за того, без кого не сможете прожить

«Четыре года назад мы с Луизой красиво оделись и поехали на кабриолете в церковь. После этого была вечеринка. Но в остальном мы все такие же, как когда мы встретились 14 лет назад на озере Лейго, только сейчас нас стало больше», - написал Таави Рыйвас в своем посте в Instagram.