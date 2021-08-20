Луиза и Таави Рыйвас отмечают день свадьбы: выходите замуж за того, без кого не сможете прожить
Таави и Луиза Рыйвас объявили в четверг в социальных сетях, что празднуют четвертую годовщину свадьбы.
Таави и Луиза Рыйвас объявили в четверг в социальных сетях, что празднуют четвертую годовщину свадьбы.
«Четыре года назад мы с Луизой красиво оделись и поехали на кабриолете в церковь. После этого была вечеринка. Но в остальном мы все такие же, как когда мы встретились 14 лет назад на озере Лейго, только сейчас нас стало больше», - написал Таави Рыйвас в своем посте в Instagram.
Луиза Рыйвас подытожила эти четыре года красивыми словами: «Мой муж меня смешил и утирал мне слезы. Он крепко обнимал меня. Он видел мои успехи и неудачи. Он поддерживал меня. Никогда не выходите замуж за того, с кем можете жить, выходите замуж за того, без кого не сможете прожить».