Певица МакSим впервые полностью показала изменившуюся фигуру после комы

Несколько дней назад певицу Марину Максимову, более известную по сценическому псевдониму МакSим, наконец-то выписали из столичной больницы. Вернувшаяся домой исполнительница впервые показала полностью изменившуюся фигуру после полуторамесячной комы. Личным снимком звезда отечественного шоу-бизнеса поделилась в сторис на своей странице в Instagram.

На фото видно, что певица стоит напротив зеркала в белой футболке и держит в руках целую охапку цветов, которые подарили ей поклонники. В букет преданные фанаты вложили также записку с добрыми и искренними пожеланиями.

«Спасибо, мои любимые», – лаконично подписала Марина Максимова публикацию.

ФОТО: Instagram

Отметим, что после перенесенного заболевания исполнительница так и не решилась показать свое лицо. Звезда отечественной эстрады предпочитает в настоящее время выкладывать в сеть только кадры с отдельными частями тела.



