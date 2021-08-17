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Певица МакSим впервые полностью показала изменившуюся фигуру после комы

МакSим ФОТО: Photo ITAR-TASS

Исполнительница сфотографировалась у себя дома на фоне большого зеркала, пишет Пятый канал.

Несколько дней назад певицу Марину Максимову, более известную по сценическому псевдониму МакSим, наконец-то выписали из столичной больницы. Вернувшаяся домой исполнительница впервые показала полностью изменившуюся фигуру после полуторамесячной комы. Личным снимком звезда отечественного шоу-бизнеса поделилась в сторис на своей странице в Instagram.

На фото видно, что певица стоит напротив зеркала в белой футболке и держит в руках целую охапку цветов, которые подарили ей поклонники. В букет преданные фанаты вложили также записку с добрыми и искренними пожеланиями.

«Спасибо, мои любимые», – лаконично подписала Марина Максимова публикацию.

ФОТО: Instagram

Отметим, что после перенесенного заболевания исполнительница так и не решилась показать свое лицо. Звезда отечественной эстрады предпочитает в настоящее время выкладывать в сеть только кадры с отдельными частями тела.


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