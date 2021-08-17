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ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Что будет дальше? Неизвестные делали фото, стоя на арке моста Каарсильд в Тарту

Tartu Kaarsild ФОТО: Margus Ansu

Одно из любимых мест жителей и гостей Тарту для прогулок - мост Каарсильд, на котором часто происходит что-то необычное. Например, тартусцы уже рассказывали, что видели, как парочка занимается сексом прямо на арке моста, теперь же двое забрались на мост, чтобы сделать фото, пишет Elu24.

Фотография мужчины и женщины, делающих снимки на мосту Каарсильд, была размещена в группе Märgatud24 Tartus в Facebook. «Говорят, если вы не ходили по арке Каарсильд, значит, вы не настоящий житель Тарту», - говорится в подписи к снимку.

На мосту Каарсильд постоянно что-то происходит

Согласно студенческой традиции, каждый студент Тартуского университета должен не сдать хотя бы один экзамен и пройти по арке Каарсильд, чтобы называться настоящим студентом. Однако с годами некоторые люди добавили нюансы к своей традиции.

В 2007 году были в объективы камер попала парочка, которая занималась типичными для спальне вещами прямо на арке моста. Ностальгическое фото произошедшего можно посмотреть ЗДЕСЬ. Зрелище, открывшееся жителям Тарту, быстро распространилось по европейским СМИ. Новость опубликовала немецкая газета Bild. Инцидент освещал британский таблоид The ​​Sun, а также видеоролик появился на YouTube и на одном из голландских сайтов.

В январе 2008 года кто-то притащил кровать к арке и «занялся сексом» с резиновыми куклами. То, что произошло на мосту, было настолько захватывающим, что даже немецкая газета Bild сообщила о случившемся. Новость достигла и английских СМИ. Изображение одной из кукол вы можете увидеть ЗДЕСЬ.


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