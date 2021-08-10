ВИДЕО ⟩ Гей-парад под видом концерта: Бузова в трусах блудницы устроила вакханалию в море похоти и алкоголя

Она вышла на сцену самого большого гей-клуба Москвы «Центральная станция» с петухами – уже на рассвете. К этому времени публика была накалена до предела – коктейлями, мужским стриптизом, травести-шоу (c переодеванием мужиков в женское) и анонимным гей-сексом по темным углам. А привыкшие к испытаниям луженые глотки парней уже сорвались от призывных криков: «Оля! Оля! Оля»

Вот сотни готовых к съемке телефонов наведены на сцену и появляется она – Ольга Бузова. В латексных сапогах-чулках с подвязками, черных лаковых трусах и красном бюстье она напоминала блудницу с улицы красных фонарей. Впрочем, для гей-клуба это порочный дерзкий образ был очень подходящим. Запахом похоти – пота, спермы, алкоголя и тестостерона – здесь, кажется, пропитано все. И звезда «Дом-2» пришлась тут ко двору.

Она работала на сцене почти час. Интересно, что всегда к очередному появлению в гей-клубе Бузова готовит и новую программу. В этот раз для любителей однополой любви – тем, кто «на фото в facebook’е загорелый и в розовой майке» – она пела про понятные им проблемы. Мол, «если хочешь давай, себя на всех раздавай – если ты не мужчина, а Wi-Fi» и «не беси меня, милый — я с тобой не играю!»

Сотни мужских тел, прижившись друг к другу, пели вместе с Олей и за Олю, перекрикивая ее. Бузова для них – кумир, пример для подражания, женщина трудной судьбы, которая сделала себя сама, и брошенка, которая тоже ищет хорошего (богатого, красивого, сексуального) мужика. Словом, своя в доску.

А после ночной вакханалии в гей-клубе, как говорят, резко выросли продажи билетов на первый большой концерт Ольги Бузовой в столичном «Крокусе», который состоится 28 октября. Вероятно, в этот вечер под видом сольника звезды «Дом-2» там может пройти первый большой гей-парад Москвы, сообщают Дни.



