ТОЛЬКО 18+ ⟩ Шурыгина напомнила про свою страсть к обнаженке, бесплатно показав на камеру обнаженную грудь

Диана поделилась с подписчиками фото, где предстала почти без одежды. Она сверху вниз смотрит в камеру, показывая бедра с выгодного ракурса. Кроме того, блондинка позирует топлес, прикрыв руками пышный бюст, над которым потрудились пластические хирурги. «Грудь выглядит очень натурально, у меня чувство, будто не было никакой операции и это моя обычная грудь, просто она стала больше», — заявляла ранее Шурыгина.