ТОЛЬКО 18+ ⟩ Шурыгина напомнила про свою страсть к обнаженке, бесплатно показав на камеру обнаженную грудь
Скандальная Диана Шурыгина на время забыла про материальную сторону вопроса и предстала перед подписчиками во всей красе, передает Лайф.
Скандальная Диана Шурыгина на время забыла про материальную сторону вопроса и предстала перед подписчиками во всей красе, передает Лайф.
Диана Шурыгина сделала откровенный контент своей визитной карточкой. Она даже завела аккаунт на сайте Onlyfans, где стала продавать пикантные кадры. Однако про Инстаграм тоже не забывает.
Диана поделилась с подписчиками фото, где предстала почти без одежды. Она сверху вниз смотрит в камеру, показывая бедра с выгодного ракурса. Кроме того, блондинка позирует топлес, прикрыв руками пышный бюст, над которым потрудились пластические хирурги. «Грудь выглядит очень натурально, у меня чувство, будто не было никакой операции и это моя обычная грудь, просто она стала больше», — заявляла ранее Шурыгина.
Также Диана призналась, что в очередной раз поругалась со своим возлюбленным — миллионером Денисом Ребровым. Они познакомились на деловой встрече, когда Диана была ещё замужем за оператором Андреем Шлягиным, и общение быстро переросло в бурный роман.
Диана Шурыгина — блогерша родом из Ульяновска, которая стала известна из-за скандальной истории с изнасилованием. Недавно у девушки произошли очередные неприятности в жизни. Она несколько раз попадала в наркологическую клинику, о чём сама рассказала подписчикам.