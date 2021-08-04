Оказывается, детей в лагерях проверяют на коронавирус! Все ли родители согласны?

Лично я провела 4 дня в кошмаре. Два из них - с прыгающим давлением и разрывной головной болью. Сначала мы впятером с коллегами пытались расшифровать, что написано в послании министерства и как сие можно трактовать, если одно предложение противоречит другому. Потом выясняли, можно ли обойтись без террора и протестировать детей до заезда в лагерь. Потом добивались, чтобы сделать это бесплатно. Директора русскоязычных лагерей «Олелукое», «Вихасоо» и «Котка» постоянно обменивались информацией и договорились о единой системе требований к тестированию. Союз Молодежных лагерей тоже подключился. Все вместе мы звонили и писали в Департаменты образования и здоровья. Потом составляли списки, оповещали родителей, выслушивали обвинения в поддержке Всемирнонго Заговора и требования вернуть деньги и так далее. Параллельно мы заканчивали смену в Лахмусе (под Вильянди), собирали весь лагерь и переезжали в Клоогаранд. Эпично.