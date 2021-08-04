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Оказывается, детей в лагерях проверяют на коронавирус! Все ли родители согласны?

Дети. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Директор летнего лагеря «Олелукое» Татьяна Глюкман опубликовала пост в Фейсбуке, который не оставит равнодушными родителей, чьи дети проводят лето в молодежных лагерях. Он касается тестирования на коронавирус и связанных с этим проблем.

«Рейды бригад Synlab в детские лагеря с проверками на корону прекращены.
Остался вопрос: что это было? Нас приняли за наркоторговцев? Или хотели покошмарить общественность, чтобы активнее вакцинировались?
 
В субботу Департамент образования прислал письмо руководителям молодежных лагерей с предупреждением, что из-за повышения уровня заболеваемости в лагеря будут приезжать бригады Synlab и брать у детей тесты на вирус. Причем мы, директора лагерей, должны были обеспечить согласие родителей на тестирование.
 
«А что, у вас разве не записан такой пункт в договоре?» - спрашивали в Департаменте здоровья. Конечно, мы же обладаем даром предвидения и должны были еще зимой, когда составлялись договора, взять у родителей согласие на тестирование, вакцинирование и еще черт-те что. И не важно, что законное обоснование у этих требований весьма спорное.
 
С понедельника по лагерям поехали проверки. Причем никто не знал, что делать. Ведь было ясно: согласия родителей нет. Разгорелись бурные споры, нужно ли письменное согласие или достаточно простого оповещения. Из департаментов здоровья и образования приходили противоречивые указания: начиная с того, что мы можем отказаться от тестирования под нашу ответственность, заканчивая тем, чтобы мы принуждали детей к тестированию без согласия родителей (угадайте?) под нашу же ответственность.
 
Смысл этого безумия «под нашу ответственность» в том, (цитирую) «чтобы ликвидировать очаги заражения». Угу. Ликвидировать. Очаги, значит.
Пояснялось устно, что если обнаружен заболевший, то весь отряд и все контактирующие с зараженным должны отправиться по домам. Как в школах. Правда, школы у нас бесплатные и уже разработан метод удаленного обучения (хоть его все ругают), но путевка в лагерь стоит немалых денег. А вот кто будет оплачивать ущерб? Угадайте? Чиновники об этом скромно промолчали.
 
Лично я провела 4 дня в кошмаре. Два из них - с прыгающим давлением и разрывной головной болью. Сначала мы впятером с коллегами пытались расшифровать, что написано в послании министерства и как сие можно трактовать, если одно предложение противоречит другому. Потом выясняли, можно ли обойтись без террора и протестировать детей до заезда в лагерь. Потом добивались, чтобы сделать это бесплатно. Директора русскоязычных лагерей «Олелукое», «Вихасоо» и «Котка» постоянно обменивались информацией и договорились о единой системе требований к тестированию. Союз Молодежных лагерей тоже подключился. Все вместе мы звонили и писали в Департаменты образования и здоровья. Потом составляли списки, оповещали родителей, выслушивали обвинения в поддержке Всемирнонго Заговора и требования вернуть деньги и так далее. Параллельно мы заканчивали смену в Лахмусе (под Вильянди), собирали весь лагерь и переезжали в Клоогаранд. Эпично.
 
Вчера после обеда нам удалось добиться результатов: наших детей начали обзванивать и приглашать на тесты по месту жительства (бесплатно). Часть родителей пошла в отказ. Уже есть первые дети с положительным тестом.
Завтра мы заезжаем в лагерь на смену. Ясности нет. Еще нет полных списков детей и персонала (ведь некоторые получат результаты тестов только завтра). А завтра, когда мы заселим детей по комнатам, начнутся звонки от возмущенных родителей, что мы не учли их пожеланий и поселили ребенка и его друга в разные комнаты. Извините заранее. Мы просто не в состоянии сейчас учитывать все это.
 
Сегодня из Департамента образования пришло письмо о том, что рейды по лагерям заменяются на бесплатное тестирование детей ДО смены. То есть все, кто отправляют детей в лагерь, могут заблаговременно решить, хотят ли они сдавать тесты. Сдать тест можно бесплатно за 72 часа до заезда в лагерь. Весь персонал и даже родители детей могут это сделать бесплатно. Нужно просто позвонить 646 4848 и записаться на тест, сказав, что вы собираетесь в лагерь. Все так просто! Вот только попробуйте дозвониться теперь.
 
Рейды с проверками в лагерь обещали прекратить. Все. Можно выдохнуть с облегчением. Но не получается. Потому что непонятно, что еще взбредет в голову правительству ради спасения нас от ужасов короны.
И есть вопрос: почему решения, влияющие на огромное количество избирателей, принимаются внезапно, без проработки механизмов, инструкций и даже простого консультирования со специалистами? Потому что у них есть право. А у кого есть право, тем разум иметь не обязательно», - написала директор лагеря.
 
Что думаете вы?
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