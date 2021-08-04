Оказывается, детей в лагерях проверяют на коронавирус! Все ли родители согласны?

«Рейды бригад Synlab в детские лагеря с проверками на корону прекращены.
Остался вопрос: что это было? Нас приняли за наркоторговцев? Или хотели покошмарить общественность, чтобы активнее вакцинировались?
В субботу Департамент образования прислал письмо руководителям молодежных лагерей с предупреждением, что из-за повышения уровня заболеваемости в лагеря будут приезжать бригады Synlab и брать у детей тесты на вирус. Причем мы, директора лагерей, должны были обеспечить согласие родителей на тестирование.
«А что, у вас разве не записан такой пункт в договоре?» - спрашивали в Департаменте здоровья. Конечно, мы же обладаем даром предвидения и должны были еще зимой, когда составлялись договора, взять у родителей согласие на тестирование, вакцинирование и еще черт-те что. И не важно, что законное обоснование у этих требований весьма спорное.
С понедельника по лагерям поехали проверки. Причем никто не знал, что делать. Ведь было ясно: согласия родителей нет. Разгорелись бурные споры, нужно ли письменное согласие или достаточно простого оповещения. Из департаментов здоровья и образования приходили противоречивые указания: начиная с того, что мы можем отказаться от тестирования под нашу ответственность, заканчивая тем, чтобы мы принуждали детей к тестированию без согласия родителей (угадайте?) под нашу же ответственность.
Смысл этого безумия «под нашу ответственность» в том, (цитирую) «чтобы ликвидировать очаги заражения». Угу. Ликвидировать. Очаги, значит.
Пояснялось устно, что если обнаружен заболевший, то весь отряд и все контактирующие с зараженным должны отправиться по домам. Как в школах. Правда, школы у нас бесплатные и уже разработан метод удаленного обучения (хоть его все ругают), но путевка в лагерь стоит немалых денег. А вот кто будет оплачивать ущерб? Угадайте? Чиновники об этом скромно промолчали.
Лично я провела 4 дня в кошмаре. Два из них - с прыгающим давлением и разрывной головной болью. Сначала мы впятером с коллегами пытались расшифровать, что написано в послании министерства и как сие можно трактовать, если одно предложение противоречит другому. Потом выясняли, можно ли обойтись без террора и протестировать детей до заезда в лагерь. Потом добивались, чтобы сделать это бесплатно. Директора русскоязычных лагерей «Олелукое», «Вихасоо» и «Котка» постоянно обменивались информацией и договорились о единой системе требований к тестированию. Союз Молодежных лагерей тоже подключился. Все вместе мы звонили и писали в Департаменты образования и здоровья. Потом составляли списки, оповещали родителей, выслушивали обвинения в поддержке Всемирнонго Заговора и требования вернуть деньги и так далее. Параллельно мы заканчивали смену в Лахмусе (под Вильянди), собирали весь лагерь и переезжали в Клоогаранд. Эпично.
Вчера после обеда нам удалось добиться результатов: наших детей начали обзванивать и приглашать на тесты по месту жительства (бесплатно). Часть родителей пошла в отказ. Уже есть первые дети с положительным тестом.