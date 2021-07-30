ВИДЕО ⟩ Бриллиантовое колье или квартира в Ницце? Эстонские олимпийские чемпионки рассказали, как распорядятся премиями

Репортер портала Limon.ee постаралась узнать, как спортсменки собираются потратить деньги, а также поинтересовалась, как проходила повседневная жизнь в олимпийской деревне во время Игр.

— У вас есть татуировка на теле в честь Олимпиады, которая гласит «Верь в себя». Это так? Будете ли вы делать новую татуировку по случаю победы на Играх в Токио?

Юлия Беляева: Нет, еще одну татуировку я делать не буду. А эта татуировка была сделана не в честь Олимпиады, а после моей победы на Чемпионате мира.

На левом плече у Юли выбита фраза по-испански. «Cree en ti mismo» - «Верь в себя». Судя по результатам, эта надпись Юле очень помогает. Правда, чтобы рассмотреть эту фразу на данном фото, придется постараться.

— А что сложнее: Чемпионат мира или Олимпиада?

Ю.Б.: Это очень сложный вопрос, потому что на ЧМ турнир происходит немного дольше. У нас есть групповой этап, и соперников гораздо больше. В таблице – 126 участников, если даже не больше, и противников, соответственно, больше. А на Олимпиаде немного меньше соперников, но в эмоциональном плане Олимпиада более напряженный турнир.

Юлия Беляева на Олимпиаде в Токио. ФОТО: Tairo Lutter

Денежное вознаграждение

— На что собираетесь потратить денежное вознаграждение? На бриллиантовое колье или на квартиру в Ницце? Уже решили?

Ю.Б.: Нет, пока что я не думала, на что потрачу премиальные деньги, поэтому пока что в раздумьях.

Эстонский призовой фонд для олимпийских чемпионов является не самым крупным в мире, но он и не оставляет в обиде наших спортсменов.

Эстонский олимпийский комитет премирует олимпийцев суммой в 100 000 евро за золотую медаль, в 70 000 евро за серебряную и в 45 000 евро за бронзовую медаль. Если медаль получает команда, то премиальная сумма удваивается и затем делится поровну между членами команды. Тренеры медалистов получают премии в сумме, равной до половины выплачиваемой спортсменам премии, передает Rus Postimees.

В дополнение к этому, Эрика Кирпу, Юлия Беляева, Катрина Лехис и Ирина Эмбрих получат от Таллинна премиальные в размере 50 000 евро на всех. Их главного тренера – Кайдо Кааберма – ожидает награда в размере 10 000 евро. Отдельно власти эстонской столицы наградят Катрину Лехис, завоевавшую бронзу в индивидуальных соревнованиях. Размер премии — 15 000 евро, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Получается, администрация города Таллинна оценивают олимпийскую бронзу выше, чем золото? Интересно получается.

Кто-кто, а Катрина Лехис сможет точно побаловать себя покупкой новой квартиры. 26-летняя спортсменка получит 122 500 евро. На покупку квартиры в Ницце не хватит, но у нас в Таллинне можно найти достойный вариант, правда, добавив сверху еще примерно 80 тысяч евро.