ВИДЕО ⟩ Бриллиантовое колье или квартира в Ницце? Эстонские олимпийские чемпионки рассказали, как распорядятся премиями

В среду вечером в Эстонию вернулись наши героини — олимпийские чемпионки — Катрина Лехис, Эрика Кирпу, Юлия Беляева и Ирина Эмбрих. Долгожданная золотая медаль в командном турнире шпажисток на Олимпийских играх в Токио — это серьезная награда как для спортсменок, так и для всей нашей страны. Женщины не останутся без премиального вознаграждения.
Репортер портала Limon.ee постаралась узнать, как спортсменки собираются потратить деньги, а также поинтересовалась, как проходила повседневная жизнь в олимпийской деревне во время Игр.
— У вас есть татуировка на теле в честь Олимпиады, которая гласит «Верь в себя». Это так? Будете ли вы делать новую татуировку по случаю победы на Играх в Токио?
Юлия Беляева: Нет, еще одну татуировку я делать не буду. А эта татуировка была сделана не в честь Олимпиады, а после моей победы на Чемпионате мира.
На левом плече у Юли выбита фраза по-испански. «Cree en ti mismo» - «Верь в себя». Судя по результатам, эта надпись Юле очень помогает. Правда, чтобы рассмотреть эту фразу на данном фото, придется постараться.
Ю.Б.: Это очень сложный вопрос, потому что на ЧМ турнир происходит немного дольше. У нас есть групповой этап, и соперников гораздо больше. В таблице – 126 участников, если даже не больше, и противников, соответственно, больше. А на Олимпиаде немного меньше соперников, но в эмоциональном плане Олимпиада более напряженный турнир.
Денежное вознаграждение
— На что собираетесь потратить денежное вознаграждение? На бриллиантовое колье или на квартиру в Ницце? Уже решили?
Ю.Б.: Нет, пока что я не думала, на что потрачу премиальные деньги, поэтому пока что в раздумьях.
Эстонский призовой фонд для олимпийских чемпионов является не самым крупным в мире, но он и не оставляет в обиде наших спортсменов.
Эстонский олимпийский комитет премирует олимпийцев суммой в 100 000 евро за золотую медаль, в 70 000 евро за серебряную и в 45 000 евро за бронзовую медаль. Если медаль получает команда, то премиальная сумма удваивается и затем делится поровну между членами команды. Тренеры медалистов получают премии в сумме, равной до половины выплачиваемой спортсменам премии, передает Rus Postimees.
В дополнение к этому, Эрика Кирпу, Юлия Беляева, Катрина Лехис и Ирина Эмбрих получат от Таллинна премиальные в размере 50 000 евро на всех. Их главного тренера – Кайдо Кааберма – ожидает награда в размере 10 000 евро. Отдельно власти эстонской столицы наградят Катрину Лехис, завоевавшую бронзу в индивидуальных соревнованиях. Размер премии — 15 000 евро, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Получается, администрация города Таллинна оценивают олимпийскую бронзу выше, чем золото? Интересно получается.
Кто-кто, а Катрина Лехис сможет точно побаловать себя покупкой новой квартиры. 26-летняя спортсменка получит 122 500 евро. На покупку квартиры в Ницце не хватит, но у нас в Таллинне можно найти достойный вариант, правда, добавив сверху еще примерно 80 тысяч евро.
Для сравнения, в Казахстане своим олимпийским призерам предлагают еще более солидные денежные вознаграждения. В Казахстане Олимпийский чемпион получает 250 тысяч долларов, серебряный призер — 150 тысяч долларов, бронзовый призер — 75 тысяч долларов. В зависимости от вида медалей, тренерам тоже выплачиваются проценты, пишет «Радио Азаттык».
Но это скорее исключение, и таких щедрых стран не так много. Тут еще важно учитывать экономическое развитие страны.
Помимо этого, эстонские олимпийские призеры, по желанию, будут ежемесячно получать государственное пособие. На основании отсутствующей трудоспособности – 1441 евро в месяц, а на основании частичной трудоспособности – 720,50 евро в месяц, согласно информации на сайте Агентства социального страхования.
Как протекала жизнь в Олимпийской деревне
Эрика Кирпу поделилась в интервью, что эта Олимпиада проходила очень странно из-за коронавирусных ограничений. Помимо постоянных тестирований, спортсменам не разрешали покидать территорию олимпийской деревни.
— Вам удалось погулять по Токио и посмотреть Японию?
Эрика Кирпу: Мы были буквально в заточении! До того, как мы приехали в олимпийскую деревню, мы побывали в городе Саку (С 1 мая 2007 года был подписан договор о дружбе, и он является городом-побратимом с эстонской волостью Саку - прим. Ред.). Еще нас один раз вывезли на экскурсию, и мы были такие довольные! Но из автобуса нас все равно в итоге не выпустили, показав окрестности из окна. Вернулись немного грустными.
— А как еда? Вы пробовали японскую кухню?
Э.К.: Да, суши вкусные.
— Только суши? Что-то другое пробовали?
Э.К.: Хотя нет, вот когда мы были в городе Саку, мы пробовали различные традиционные блюда. Из национальных блюд, у них есть супы – они мне не особо понравились, а вот суши очень вкусные. Отличаются от наших.
В ходе интервью я упомянула японское блюдо сукияки. Оно относится к блюдам категории набэмоно. Большинство набэмоно — это супы и тушёные блюда. А вот Эрика, вероятнее всего, имела в виду рамэн, так как сукияки, как правило, подается в холодное время года. Думаю, многие читатели уже пробовали рамэн, так как это блюдо в последние годы стало очень популярным в Эстонии.
А какие японские блюда нравятся вам? Пишите комментарии.
— Никогда не поздно прийти в секцию и начать заниматься фехтованием?
Э.К.: Нет, у нас в Эстонии фехтование очень распространено, даже любительское. Многие приходят во взрослом возрасте, и приходят целыми курсами или группами с работы. Поэтому многие занимаются, и им это очень нравится.
По словам Эрики Кирпу, фехтование — это красивый спорт, который может воплотить мечты в реальность, независимо от того, связаны со спортом или нет. Она желает начинающим фехтовальщикам, в первую очередь, веры в себя, потому что наряду с победами будет много неудач:
Это как дорога с поворотами, которую нужно пройти, но, в конце концов, каждый придет к определенной мечте.