ВИДЕО ⟩ Эстонский футболист заставил работать мальчишек, кидавших яйца в его машину

Футболист Levadia Брент Леписту записал видеоролик, который быстро распространился в социальных сетях. Возвращаясь после игры, спортсмена ожидал очень неприятный сюрприз. Паре мальчишек пришла в голову блестящая идея начать закидать его Porsche Panamera яйцами.

«Я возвращаюсь после игры, настроение хорошее, мы выиграли 3:0», – рассказал Леписту. – Иду на Olerex, смотрю, какие-то ребята забрасывают мою дорогую машину яйцами».

Очевидно, что футболисту не понравилось, что с его мощной спортивной машиной так обращаются. «Я остановил парней, и решил, что, так и быть, они смогут помыть мою машину», – сказал Леписту, снимая работу.

«Что вы скажете людям, а?» – споросил спортсмен у одного из хулиганов. «Извините...» – ответил тот, объясняя, что он сделал. Второй «мойщик» также был вынужден извиниться.

Противоположные мнения

Реакция Леписту на произошедшее вызвала жаркие споры. Многие поддерживают футболиста, заявляя, что столь легкое наказание обязательно заставит ребят задуматься о последствиях своих действий в следующий раз.

Другие считают, что эстонские футболисты зарабатывают по-прежнему хорошо – как еще мужчина смог позволить себе мощный Panamera GTS. Однако некоторые люди сказали, что снимать мальчиков на видео было для них слишком унизительно.

Леписту также работал по контракту с несколькими зарубежными командами, например, в Норвегии.

Портал Elu24 запросил комментарий у самого Брента Леписту и опубликует его при певой возможности.



