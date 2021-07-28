Эротическая поза Бузовой позабавила подписчиков

На днях поющая телеведущая горделиво вернулась из Африки в Россию, но задерживаться на родине не стала. Артистка улетела на отдых в зарубежные страны и поспешила сняться на балконе греческого отеля в откровенном образе. Ольга Бузова надела короткий розовый халат, почти не закрывающий пятую точку, и принялась всячески изгибаться перед фотографом. В определенный момент звезда шоу «Дом-2» стала тянуть за пояс и выставила на обозрение ягодицы. Сделанный в это время снимок так понравился актрисе МХАТа, что она разместила его в профиле Instagram.