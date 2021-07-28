Эротическая поза Бузовой позабавила подписчиков
Поп-дива вновь оголила ягодицы на фотосессии. Ольга Бузова столкнулась с нападками злопыхателей, пишет Dni.ru.
Поп-дива вновь оголила ягодицы на фотосессии. Ольга Бузова столкнулась с нападками злопыхателей, пишет Dni.ru.
На днях поющая телеведущая горделиво вернулась из Африки в Россию, но задерживаться на родине не стала. Артистка улетела на отдых в зарубежные страны и поспешила сняться на балконе греческого отеля в откровенном образе. Ольга Бузова надела короткий розовый халат, почти не закрывающий пятую точку, и принялась всячески изгибаться перед фотографом. В определенный момент звезда шоу «Дом-2» стала тянуть за пояс и выставила на обозрение ягодицы. Сделанный в это время снимок так понравился актрисе МХАТа, что она разместила его в профиле Instagram.
Народ высмеял стремление поп-дивы публично обнажаться и демонстрировать фигуру. Помимо этого, люди жестко раскритиковали ее белокурые волосы, накрученные мелкими кудрями. Отдельным личностям пряди поющей телеведущей напомнили лапшу быстрого приготовления. Припомнили звезде и скандал с Дмитрием Губерниевым, когда Ольга Бузова разрыдалась после слов о распитии коньяка.
Злопыхатели мощно атаковали поющую телеведущую негативными комментариями. «К чему эти жопы и так далее, сколько можно?», «А зачем халат задирать?», «Старая ты, Оля, старая», «Когда уже ум будет в голове? Пустышка!», «Грека приманиваешь что ли?», «Все мужики сбежали», «Время Бу прошло безвозвратно», – написали пользователи Сети к посту Ольги Бузовой.