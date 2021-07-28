Ср, 28.07.2021
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СВАДЬБА-ТО ФИКТИВНАЯ! ⟩ В Сеть слили фото с новоиспеченным мужем Марины Федункив, который обнимает и целует другого мужчину

Марина Федункив ФОТО: Instagram

Только поклонники успели порадоваться за свою любимицу, как на них обрушились не столь приятные новости, пишет Лайф.

Двадня назад стало известно, что 49-летняя звезда «Реальных пацанов» и Comedy Woman тайно вышла замуж за 37-летнего итальянца-предпринимателя Стефано Маджи, роман с которым она долго скрывала. Однако в Сети тут же всплыли провокационные фото, заставившие фанатов усомниться в силе чувств пары.

Фото © Telegram/Yobajur

Фото © Telegram/Yobajur

На кадрах якобы Стефано позировал в обществе бородатого мужчины в очках, с которым вёл себя очень нежно. На одном из фото парень целовал в щёку своего спутника, пока они делали селфи. На других — наслаждался с ним временем в бассейне.

Фото © Telegram/Yobajur

Фото © Telegram/Yobajur

У пользователей возникли самые разные мысли на этот счёт. Кто-то решил, что Стефано любит вовсе не женщин, а Марину Федункив просто использует. Кто-то счёл, что это взаимовыгодный союз. Но у парня нашлись и защитники, которые предположили, что на снимках мог оказаться просто его брат или отец.

Марина Федункив и ее новый муж

Anton S Live

Фанаты особенно переживают за комедийную актрису, так как она 13 лет прожила в настоящем кошмаре. Марина состояла в браке с наркозависимым человеком, который бил её и издевался над ней.

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