СВАДЬБА-ТО ФИКТИВНАЯ! ⟩ В Сеть слили фото с новоиспеченным мужем Марины Федункив, который обнимает и целует другого мужчину
Только поклонники успели порадоваться за свою любимицу, как на них обрушились не столь приятные новости, пишет Лайф.
Только поклонники успели порадоваться за свою любимицу, как на них обрушились не столь приятные новости, пишет Лайф.
Двадня назад стало известно, что 49-летняя звезда «Реальных пацанов» и Comedy Woman тайно вышла замуж за 37-летнего итальянца-предпринимателя Стефано Маджи, роман с которым она долго скрывала. Однако в Сети тут же всплыли провокационные фото, заставившие фанатов усомниться в силе чувств пары.
На кадрах якобы Стефано позировал в обществе бородатого мужчины в очках, с которым вёл себя очень нежно. На одном из фото парень целовал в щёку своего спутника, пока они делали селфи. На других — наслаждался с ним временем в бассейне.
У пользователей возникли самые разные мысли на этот счёт. Кто-то решил, что Стефано любит вовсе не женщин, а Марину Федункив просто использует. Кто-то счёл, что это взаимовыгодный союз. Но у парня нашлись и защитники, которые предположили, что на снимках мог оказаться просто его брат или отец.
Марина Федункив и ее новый муж
Anton S Live
Фанаты особенно переживают за комедийную актрису, так как она 13 лет прожила в настоящем кошмаре. Марина состояла в браке с наркозависимым человеком, который бил её и издевался над ней.