СВАДЬБА-ТО ФИКТИВНАЯ! ⟩ В Сеть слили фото с новоиспеченным мужем Марины Федункив, который обнимает и целует другого мужчину

У пользователей возникли самые разные мысли на этот счёт. Кто-то решил, что Стефано любит вовсе не женщин, а Марину Федункив просто использует. Кто-то счёл, что это взаимовыгодный союз. Но у парня нашлись и защитники, которые предположили, что на снимках мог оказаться просто его брат или отец.

Марина Федункив и ее новый муж Anton S Live

Фанаты особенно переживают за комедийную актрису, так как она 13 лет прожила в настоящем кошмаре. Марина состояла в браке с наркозависимым человеком, который бил её и издевался над ней.