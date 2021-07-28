Гороскоп на 28 июля для всех знаков Зодиака

Овен

Овнам не стоит перегружать себя в этот день, нервная система на пределе, энергетика ослаблена. Возможны кражи вещей и идей. Сегодня хорошо заниматься медитацией, лучше побыть одному. Не стоит делать никаких приобретений, назначать важные встречи или начинать новые дела, ничего хорошего из этого не выйдет.

Телец

Для Тельцов критический день. Энергетика ослаблена, самочувствие плохое. Нельзя делать покупок, начинать новых дел. Опасности на дорогах, поломки техники и срывы планов. Большая опасность оккультного воздействия и краж. Знакомства будут носить негативный характер.

Близнецы

Не беритесь за дела, в которых вы некомпетентны, не экспериментируйте, действуйте только проверенным способом. Тогда вам удастся избежать конфликта и не попасть в неловкое положение. Не упускайте инициативу из своих рук, чего бы это не касалось, проявляйте решительность и смелость. Хороший день для торговли. Возможно, появятся новые источники заработка. Но не стоит идти на авантюры.

Рак

Сегодня Ракам можно отправляться в дорогу. Хороший день для посещения парикмахерской или бани. На работе могут быть небольшие разногласия с сослуживцами. Для восстановления энергетического и душевного баланса хорошо посетить вечером кинотеатр или художественную выставку.

Лев

Сегодня постарайтесь наладить утраченные отношения, у вас получится. В этот день хорошо договариваться, обсуждать партнерские отношения, обращаться в суды, просить защиты у власть имущих.

Дева

Сегодня можно гадать, медитировать. Обострится интуиция, возможны вещие сны. Нужно носить яркую одежду и не предаваться унынию. Посетите концерт или выставку для энергетической зарядки.

Весы

Сегодня появится сонливость и лень, день имеет слабую энергетику. Не стоит затевать важных дел. Возможно, активизируются старые враги. Гороскоп рекомендует все практики для очищения организма. Вероятность вещих снов. Хорошо проводить и духовное очищение. Раздайте по возможности долги.

Скорпион

Соблюдайте правила хорошего тона, будьте разборчивы в словах, средствах, отношениях. Будут происходить кармические закладки. Ваши промахи, ошибки, проявление негативных эмоций будут иметь свое отражение в ближайшем будущем.

Стрелец

Стрельцам сегодня необходимы физические нагрузки. Хороший день для начала лечения. Нельзя изменять и лгать, день кармических закладок. Не обращайте внимания на мелкие обиды, умейте прощать, не суетитесь, не проявляйте гордыню. Не начинайте новых дел, постарайтесь достойно завершить старые. Сегодня полезна баня и массаж.

Козерог

Благоприятно обращаться за помощью не только для себя, но и для других. Будьте осторожны с огнем, возможны ожоги. Нельзя употреблять алкоголь и дурманящие средства. Старайтесь меньше общаться, энергетика суток слаба.

Водолей

Употребляйте только легкую пищу. Не допускайте большой нагрузки на организм. Возможны перепады настроения и обострение хронических заболеваний. Опасность аварий на транспорте и поломок электроприборов, травмы конечностей. Болезни, начавшиеся сегодня, носят кармический характер.

Рыбы