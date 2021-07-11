Ученые рассказали, как кофе действует на COVID-19

Как пишет Daily Mail, исследование было проведено учеными Северо-Западного университета в американском штате Иллинойс, пишет TopNews.ru.

В его рамках специалисты изучили влияние различных продуктов на защиту от возможного тяжелого течения COVID-19.

Оказалось, что употребление двух-трех чашек кофе в день приводит к снижению риска заболевания коронавирусом примерно на одну десятую часть.

По мнению специалистов, в кофе содержатся полезные вещества, приводящие к активации иммунной системы.

При этом ученые отмечают, что аналогичный эффект дает ежедневное употребление овощей, а высокое содержание в рационе обработанного мяса в виде колбас, бекона и других подобных продуктов, напротив, приводит к увеличению шансов заболеть коронавирусом.

На этом фоне ТАСС со ссылкой на ECCMID пишет о том, что один из самых популярных препаратов для лечения коронавируса – азитромицин – является бесполезным для этого заболевания.

По словам исследователей, применение азитромицина пациентами не снижало риск их смерти или попадания в реанимацию.