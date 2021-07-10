Элина Нечаева отказалась выходить замуж: если вы не на 100% уверены, нет смысла принимать такое решение

Коронакризис оказался для Элины крайне тяжелым как в финансовом, так и в эмоциональном плане, но, несмотря ни на что, певица вышла победительницей.
«Вы должны быть очень умелыми, чтобы успешно выбраться из всего, что осталось позади», - считает Элина. По словам певицы, видеть яркие глаза и улыбки публики - большая часть ее жизни, и поэтому ей было тяжело пережить пандемию, пишет Sky.ee.
Раньше Элина держала в секрете свои отношения, ведь, по ее словам, ей требуется много времени, прежде чем она влюбится в мужчину, потому что она не склонна слишком легко доверять людям. Первым делом девушка замечает в мужчине глаза, а ценит порядочность, и честность. Также ее избранник должен быть любящим и вести здоровый образ жизни.
«В отношениях все может быть хорошо, но если вы не на 100% уверены, что знаете своего партнера до конца и хотите провести с ним десятилетия и создать семью, то, вероятно, нет смысла принимать такое решение», - делится Элина.