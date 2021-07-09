ФОТО ⟩ Эстонская красотка представит страну на международном конкурсе красоты: увидимся в Индонезии!

«Официально!» - радостно сообщила Мэрилин Нау в Instagram. «Я буду представлять Эстонию на конкурсе Miss Global 2021 в Индонезии с 30 августа по 13 сентября», - написала она. Спустя несколько часов красотка уточнила, что конкурс переносится и состоится 5-20 ноября. Это связано с тем, что число заболевших коронавирусом в Азии растет, и в настоящее время невозможно провести крупное мероприятие из соображений безопасности.

Ранее Мэрилин Нау принимала участие в подобных конкурсах

«Я стала мечтать о выступлении на конкурсе красоты, когда впервые смотрела его по телевизору. Это был 2012 год, и, наблюдая за конкурсом, я почувствовала, что тоже должна там быть», - сказала Мэрилин Elu24. Она стала искать разные варианты, но, к сожалению, сначала не смогла найти ничего, куда она подошла по требованиям.

Для Мэрилин это не первый опыт. Пять лет назад она также представляла Эстонию на престижном конкурсе красоты. «Я всегда этого хотела, пока в 2016 году мне не написали в Facebook и не спросили, не хочу ли я участвовать в конкурсе Miss Grand International. Я приняла такое предложение сразу», - объявил она.

«Я наняла тренера для конкурса, который поможет мне подготовиться к собеседованиям, сценическим выступлениям и т. д.», - сказала красотка. У Мэрилин также есть команда, которая помогает ей. «Я изучала сценическую ходьбу еще в танцевальной и модельной школе. Если есть возможность стать лучше, то я за это обеими руками», - уверена она.

Мэрилин также предстоит интенсивная тренировка, чтобы ее тело пришло в идеальную для соревнований форму. «Надо многое подготовить. Я также купила очень красивое платье, которое сшито всемирно известным дизайнером», - взволнованно сказала звезда.



