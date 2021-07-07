ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Потянуло на родину: Тоомас Хендрик Ильвес с женой присели пообедать в таллинском ресторанчике

Читатель Elu24 заснял, как Тоомас Хендрик (67) и Иева (43) в обеденное время наслаждались солнцем и компанией друг друга в таллиннском ресторанчике.

Об отношениях Тоомаса и Иевой стало известно в конце 2015 года. В январе 2016 года Иева отказалась от девичей фамилии Купце и стала Ильвес. Ханс Хендрик Ильвес родился у пары 28 ноября того же года.