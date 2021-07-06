Успейте купить билеты! В Таллинн с концертом едет Юрий Шатунов

Уже 17 сентября с концертом в нем выступит известный российский исполнитель Юрий Шатунов, который в особом представлении абсолютно не нуждается. Это, в первую очередь, легендарные хиты - «Седая ночь», «Детство», «А лето цвета...» и так далее. Безусловно, это будет ночь ярких воспоминаний и эмоций, которые гостям подарит компания MJProduction.

Клуб располагается в центре Таллинна, в известном месте, где раньше работало увеселительное заведение Parlament. Расположение в самом центре по адресу: Парда, 9, огромная площадь и потрясающая видимость со всех сторон на сцену и артиста. Также есть отдельная ВИП-зона на автором этаже с двумя барами, на первом этаже также имеется две барные стойки, где продают вкуснейшие коктейли.

17 сентября уже в 21:00 открывается клуб и чуть позже на сцену выйдет сам Юрий Шатунов. Билеты сейчас от 24,99 евро до 39,99. Приобрести их можно на сайте: MJProduction.